- Hałda w Kostuchnie nie została sprzedana w żadnym z dotychczasowych przetargów. Spółka Restrukturyzacji Kopalń czeka na pojawienie się zainteresowanych kupnem. Radni Koalicji Obywatelskiej z Katowic złożyli interpelację ws. przejęcia nieruchomości przez lokalny samorząd.

- Hałda w Kostuchnie nie została sprzedana w żadnym z dotychczasowych przetargów. Spółka Restrukturyzacji Kopalń czeka na pojawienie się zainteresowanych kupnem. Radni Koalicji Obywatelskiej z Katowic złożyli interpelację ws. przejęcia nieruchomości przez lokalny samorząd.

Hałda w Kostuchnie mierzy 339 metrów nad poziomem morza. To zwałowisko dawnej Kopalni Boże Dary. Obecnie wykorzystywana jest przede wszystkim rekreacyjnie, jako cel wycieczek pieszych i rowerowych. Rozpościera się z niej widok na lasy oraz Beskid Śląski, Mały i Żywiecki.

Od października 2025 r. do marca 2026 r. SRK przeprowadziła siedem przetargów na sprzedaż hałdy w Kostuchnie. Obejmowały one teren o pow. 34,3 ha z dodatkowymi udziałami w drogach wewnętrznych. Cena wywoławcza wynosiła od 8,85 mln do 5,9 mln zł. Nie zgłosił się żaden zainteresowany.

Od listopada 2024 r. do kwietnia 2025 r. nie rozstrzygnięto sześciu przetargów, które obejmowały 51,2 ha terenu dawnej Kopalni Boże Dary, w tym hałdę. Cena wywoławcza wynosiła od 45,36 mln do 36 mln zł.

- Ze względu na brak oferentów w drugim przetargu po cenie minimalnej, sprzedaż jest obecnie wstrzymana. Ogłoszenie kolejnego przetargu będzie możliwe w przypadku pojawienia się nowego, zainteresowanego podmiotu - poinformował rzecznik SRK Mariusz Tomalik.

Radni KO z Katowic złożyli interpelację ws. przejęcia nieruchomości przez lokalny samorząd. Zaznaczyli, że to ważny element krajobrazu południowych dzielnic miasta i przykład dziedzictwa poprzemysłowego regionu.

“W ostatnich latach teren ten zyskał znaczenie rekreacyjne i jest wykorzystywany przez mieszkańców jako miejsce spacerów, aktywności fizycznej oraz punkt widokowy. Pomimo rosnącej popularności, obecny status własnościowy oraz sposób zarządzania nie pozwalają na pełne wykorzystanie tego obszaru“ - napisali radni KO.

Prezydent Katowic Marcin Krupa skomentował, że do tego, aby lokalny samorząd przejął hałdę w Kostuchnie, kluczowe jest określenie celu, dla którego miałaby ona służyć mieszkańcom miasta.

- Mamy naprawdę bardzo dużo różnych terenów na utrzymaniu. Powiększanie przez miasto zakresu terenów, które generują określone koszty, bo przecież nikt na tym nie będzie zarabiał, tylko będą generowały koszty utrzymania i zagospodarowania, to trzeba mieć równowagę w tym wszystkim. W tej chwili nie widzę sensu i konieczności pozyskania tej hałdy do celów rekreacyjnych lub jakichkolwiek na rzecz miasta - powiedział Marcin Krupa.

Rzecznik SRK zapewnił, że jeśli Urząd Miasta Katowice zwróci się z wnioskiem o przekazanie hałdy w Kostuchnie w ramach darowizny na cel publiczny, to “będzie on niezwłocznie procedowany“. Zaznaczył, że współpraca z samorządami jest kluczowa dla spółki w procesie transformacji woj. śląskiego.