Katedra przemysłu wraca do życia

Prace na terenie Elektrociepłowni Szombierki idą zgodnie z harmonogramem. Już niebawem miejsce posłuży mieszkańcom Bytomia i turystom.

Prace na terenie Elektrociepłowni Szombierki idą zgodnie z harmonogramem. Już niebawem miejsce posłuży mieszkańcom Bytomia i turystom.

Prace na terenie bytomskiej „postindustrialnej katedry” dzięki środkom unijnym prowadzi Grupa Arche. Dawne hale przemysłowe zostaną zaadaptowane na wielofunkcyjną, ogólnodostępną przestrzeń. W kompleksie znajdzie się ok. 230 pokoi hotelowych, basen, strefa SPA i sauny, kręgielnia oraz korty do squasha, badmintona i padla. Będzie też strefa gastronomiczna z browarem rzemieślniczym. Dawny gabinet dyrektora Kraftwerk „Oberschlesien”, kuchnia oraz tunele kablowe przeznaczone zostaną do zwiedzania.

fot. UM Bytom

Efekty już w tym roku

Jak informuje Urząd Miasta w Bytomiu, na terenie EC Szombierki pracuje codziennie ok. pół tysiąca osób. Zakończyły się już prace w nastawni, gdzie powstanie część muzealna. Podobnie wygląda sytuacja z pracami konstrukcyjnymi przy basenie, gdzie trwają przygotowania do montażu niecki. Roboty toczą się także w przyszłej strefie sportowej. Jak podają urzędnicy, prace postępują zgodnie z planem i mają zakończyć się w listopadzie.

- Dzięki trwającym pracom rewitalizacyjnym ten wspaniały obiekt otrzyma swoją drugą szansę i już w tym roku będziemy mogli zobaczyć pierwsze efekty realizowanych robót – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

W planach jest renowacja elewacji i okien wieży oraz uruchomienie zabytkowego zegara, którego mechanizm jest w dobrym stanie technicznym. Remontu wymaga jednak m. in. elewacja wieży zegarowej oraz okna. Odrestaurowano też neon „Elektrociepłownia Szombierki”, który zostanie zainstalowany po wykonaniu dachu.

Decyzję o budowie dawnej elektrowni Kraftwerk Bobrek podjęły zakłady rodu Schaffgotschów. Projekt architektoniczny stworzyli słynni kuzyni Emil i Georg Zillmannowie. Oficjalne uruchomienie zakładu nastąpiło 29 listopada 1920 roku. Kompleks składał się z kilkudziesięciu budynków, z których największa była hala maszynowni (prawie 2800 metrów kwadratowych). Elektrownia (później pod nazwą Kraftwerk Oberschlesien) zasilała kopalnie, huty i zakłady w całym regionie. W latach 60. i 70. XX wieku obiekt przekształcono w elektrociepłownię. Produkcja prądu ustała w 1998 roku, a ciepła w 2011 roku. Dwa lata później kompleks został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.