Drugie życie willi dyrektora kopalni. Będą mieszkania i izba tradycji

W ubiegłym roku klub wydzierżawił budynek od gminy Bytom. Na jego renowację udało mu się pozyskać 13,6 mln z budżetu państwa i środków unijnych. Po remoncie ma on przypominać o górniczej historii bytomskiej dzielnicy, choć plan dla tego miejsca nie jest związany tylko z tradycją.

W budynku dawnej dyrekcji planujemy m.in. utworzyć Izbę Tradycji, Izbę Przyszłości i Mieszkanie Rozbarskie. Docelowo w przyszłości w budynku centrali telefonicznej powstaną mieszkania dla osób starszych – podkreśla Dobromir Bujak, prezes KS Skarpa Bytom.

Jak informuje Urząd Miasta w Bytomiu, prace na tym terenie już się rozpoczęły i mają potrwać do 2027 roku. Wybudowano szyb windy i nowe schody. Zakończono już demontaż starej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Wyburzono też ściany działowe oraz skuto tynki i posadzki w piwnicy. Na parterze i pierwszym piętrze budynku położono nowe tynki i gładzie.

Przypomnijmy, że na terenie po kopalni od kilku lat działają już Teatr Rozbark i Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych. Pierwszy mieści się w budynku dawnej cechowni, a drugi zajmuje budynek maszynowni Bończyk.