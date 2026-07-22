Transformacja od A do Z

Tusk: Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie

Po zakończeniu programu Zintegrowanej Sieci Kolejowej w ciągu roku w Polsce koleją podróżować będzie 800 mln pasażerów - wskazał w środę premier Donald Tusk. Dodał, że ZSK zakłada budowę 4,7 tys. km nowych linii kolejowych, a kolej dużych prędkości rozpędzi się do 350 km/h.

Pap

22 lipca 2026, 11:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Polska stawia na kolej

fot: Krystian Krawczyk

Po zakończeniu programu Zintegrowanej Sieci Kolejowej w ciągu roku w Polsce koleją podróżować będzie 800 mln pasażerów - wskazał w środę premier Donald Tusk. Dodał, że ZSK zakłada budowę 4,7 tys. km nowych linii kolejowych, a kolej dużych prędkości rozpędzi się do 350 km/h.

- Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady. Nazwaliśmy to Zintegrowaną Siecią Kolejową - powiedział Tusk w środę podczas wspólnej konferencji prasowej w Warszawie. 

Brali w niej udział także szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak oraz wiceminister Piotr Malepszak.

Premier poinformował, że program inwestycyjny w ramach Zintegrowanej Sieci Kolejowej zakłada budowę 2,7 tys. km linii dla Kolei Dużych Prędkości (KDP) oraz ponad 2 tys. km konwencjonalnych szlaków kolejowych. Dodatkowo zmodernizowanych ma zostać 5,6 tys. km istniejących linii. Pociągi - jak dodał Donald Tusk - na liniach KDP będą mogły jeździć z maksymalną prędkością 350 km/h.

- Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych - zapowiedział szef rządu. Zgodnie z danymi GUS, według stanu na 1 stycznia 2025 r., w Polsce było 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu.

Najszybsza kolej w Europie

Premier wskazał też, że program ZSK to "setki miliardów złotych". - Doprowadzimy do tego, że podróż koleją będzie najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się dla Polek i Polaków. To oznacza, że kiedy zakończymy ten wielki projekt ZSK, to w ciągu roku powinniśmy przewieźć blisko 800 milionów pasażerów tu w Polsce - podkreślił Tusk.

- Polska kolej to wygodniej, szybciej i więcej. Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń, zdecydowanie więcej połączeń w całym kraju i szybciej, bo  będziemy mieli najszybszą kolej w Europie - podkreślił Donald Tusk. Dodał, że przez całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.

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