Na katowickim lotnisku zainaugurowano regularne połączenie linii Qatar Airways Cargo pomiędzy Dohą a Katowicami - przekazały w środę służby prasowe portu. Zwróciły uwagę, że obsługujący je Boeing 777F to największy obecnie dwusilnikowy samolot transportowy w służbie na świecie.

Na katowickim lotnisku zainaugurowano regularne połączenie linii Qatar Airways Cargo pomiędzy Dohą a Katowicami - przekazały w środę służby prasowe portu. Zwróciły uwagę, że obsługujący je Boeing 777F to największy obecnie dwusilnikowy samolot transportowy w służbie na świecie.

Maszyna, która może przewieźć podczas jednego lotu ponad 100 ton ładunku ma pojawiać się w Katowicach dwa razy w tygodniu - raz wykonując loty bezpośrednio z oraz do Dohy, a raz lądując przed Katowicami jeszcze w Budapeszcie.

Inauguracja połączenia jest kamieniem milowym

Według cytowanego w informacji prezesa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL), które zarządza katowickim lotniskiem, Artura Tomasika inauguracja połączenia jest kamieniem milowym w rozwoju segmentu cargo w tym porcie, a partnerstwo z jednym ze światowych liderów transportu towarowego umacnia jego pozycję na logistycznej mapie Europy Środkowej.

"Potwierdza to również, że lotnisko w Katowicach, wraz ze swoimi partnerami w zakresie obsługi naziemnej, spełnia najwyższe światowe standardy operacyjne, jakościowe i bezpieczeństwa, wymagane przez najbardziej wymagających globalnych przewoźników" - wskazał Tomasik.

Zaznaczył, że nowa trasa zapewnia firmom i operatorom logistycznym z Polski i Europy Środkowej bezpośredni dostęp do globalnej sieci transportowej Qatar Airways Cargo za pośrednictwem węzła w Dosze.

Katowice Airport dysponuje obecnie terminalem cargo o powierzchni 12 tys. m kw. i przedterminalową płytą postojową ze stanowiskami, na których można prowadzić obsługę naziemną kilku dużych samolotów frachtowych jednocześnie. Lotnisko wdrożyło w nim proces szybkiej odprawy celnej dla przesyłek (IOOS H7), dzięki której odprawa celna kilkudziesięciu tysięcy przesyłek z jednego rejsu all-cargo zajmuje ok. 6-7 godzin.

W kwietniu br. GTL i DHL Express porozumiały się ws. budowy do końca 2028 r. i uruchomienia w 2029 r. nowego terminalu cargo oraz jego późniejszego najmu. Terminal z dostępem do płyty lotniska będzie mógł obsłużyć do 6 tys. przesyłek na godzinę.

Obecnie oddziały na lotnisku prowadzą firmy kurierskie, jak DHL Express, UPS i FedEx, obsługując stamtąd całą południową Polskę. Lufthansa Cargo prowadzi tam ogólnopolski punkt integracji frachtu w modelu RFS (Road Feeder Service), który opiera się na transporcie przesyłek między lotniskami za pomocą pojazdów ciężarowych.

W siatce połączeń cargo są czarterowe trasy all-cargo z Chin

To średnio pięć rejsów w tygodniu. Central Airlines obsługuje połączenie z Chengdu szerokokadłubowym Boeingiem 777, a Suparna Airlines z Nankinu Boeingiem 747-400. Każdy lot dostarcza ok. 100 ton frachtu.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce w segmencie przewozów pasażerskich, jest krajowym liderem w ruchu czarterowym. W 2025 r. z jego połączeń skorzystało 7,3 mln pasażerów, a prognozy na 2026 r. zakładają obsłużenie około 7,9 mln podróżnych.