Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i samorząd Bytomia utworzą na terenie byłej kopalni Centrum w Bytomiu akcelerator biznesowy KSSENON. - Będzie to centrum przedsiębiorczości, innowacyjności, w którym spotkają się biznes, edukacja i wiedza – zaznaczył prezes KSSE Rafał Żelazny. Koszt planowanej inwestycji to blisko 100 mln zł, a niecałe 70 proc. tej kwoty pokryje dofinansowanie z funduszy unijnych.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i samorząd Bytomia utworzą na terenie byłej kopalni Centrum w Bytomiu akcelerator biznesowy KSSENON. - Będzie to centrum przedsiębiorczości, innowacyjności, w którym spotkają się biznes, edukacja i wiedza – zaznaczył prezes KSSE Rafał Żelazny. Koszt planowanej inwestycji to blisko 100 mln zł, a niecałe 70 proc. tej kwoty pokryje dofinansowanie z funduszy unijnych.

Czym będzie akcelerator biznesowy KSSENON Bytom?

Projekt „Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Bytomiu” zakłada budowę na ponad czterech hektarach terenu po bytomskiej kopalni Centrum kompleksu hal produkcyjnych z zapleczem, służący głównie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

Hale ma uzupełniać trzykondygnacyjny budynek biurowo-usługowy dla Centrum Kompetencji „Akademii Umiejętności Zawodowych KSSENON” i centrum coworkingu, a także dwukondygnacyjny budynek biurowy połączony z jedną z hal. Kompleks ma zapewniać 10 tys. m² powierzchni produkcyjno-magazynowej i 2,5 tys. m² powierzchni biurowo-usługowej.

- Będzie to centrum przedsiębiorczości, innowacyjności, w którym spotkają się biznes, edukacja i wiedza. W szczególności mikro, małe i średnie firmy mogły znaleźć miejsce na działalność gospodarczą w pewnym ekosystemie, w pewnym miejscu, które pozwoli funkcjonować w nowoczesnej infrastrukturze. Myślę, że właśnie w tym miejscu stworzymy pewien unikalny ekosystem współpracy firm, współpracy ludzi – zaznaczył prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafał Żelazny.

Projekt przewiduje powstanie spójnego kompleksu modularnych hal przemysłowych wraz z niezbędną dla jego funkcjonowania infrastrukturą drogową i techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Hale będą przeznaczone pod wynajem na prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o nowoczesną infrastrukturę. KSSE zakłada dzielenie lub łączenie powierzchni w zależności od potrzeb, z minimalną powierzchnią wynajmu 300 m kw.