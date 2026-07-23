W Katowicach trwa przetarg na zaprojektowanie i budowę farmy fotowoltaicznej, która będzie zasilać miejskie obiekty. Inwestycja o wartości ponad 19 mln zł powstanie w Szopienicach i obejmie również nowoczesne magazyny energii.

W Katowicach trwa przetarg na zaprojektowanie i budowę farmy fotowoltaicznej, która będzie zasilać miejskie obiekty. Inwestycja o wartości ponad 19 mln zł powstanie w Szopienicach i obejmie również nowoczesne magazyny energii.

Dwie instalacje i magazyny energii

Planowane przedsięwzięcie zakłada budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 2 MWp. Uzupełnieniem systemu będą dwa magazyny energii o mocy 1 MW i pojemności 4 MWh każdy. Takie rozwiązanie pozwoli na efektywne wykorzystanie energii także w okresach niższej produkcji, np. podczas pochmurnych dni.

Przetarg na realizację inwestycji potrwa do 10 sierpnia 2026 r., a wyłoniony wykonawca będzie miał 22 miesiące na przygotowanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń oraz budowę i uruchomienie instalacji.

Energia dla miejskiej infrastruktury

Wytwarzana energia zasili szereg miejskich obiektów i systemów. Wśród nich znajdą się m.in. sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne, budynki Urzędu Miasta, infrastruktura zarządzania kryzysowego, monitoring miejski, obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej, a także wybrane instalacje Zakładu Zieleni Miejskiej i cztery oddziały Żłobka Miejskiego.

– Inwestycje w odnawialne źródła energii i fotowoltaikę to inwestycje w przyszłość Katowic. Dzięki nim zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne miasta, ograniczamy koszty funkcjonowania miejskich obiektów oraz konsekwentnie poprawiamy jakość środowiska. Dlatego realizujemy kolejne tego typu zadania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Farma fotowoltaiczna między torami

Farma powstanie na terenie miejskim przy ul. Stawiska w Szopienicach, pomiędzy liniami kolejowymi, w rejonie ulic Woźniaka i Wiosny Ludów. Instalacja zostanie wyposażona m.in. w stacje transformatorowe, system monitoringu pracy, zabezpieczenia oraz infrastrukturę do zdalnego nadzoru.

– Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych. Następnym krokiem będzie budowa farm fotowoltaicznych wraz z magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i uruchomienie całego systemu. Katowickie Inwestycje już pozyskały dla tego zadania warunki przyłączeniowe ze strony Tauron Dystrybucja S.A. – wyjaśnia Mariusz Skiba, dyrektor działu energii w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Ponad 16 mln zł dofinansowania

Zdecydowana większość kosztów inwestycji zostanie pokryta ze środków zewnętrznych. Projekt uzyskał 14,5 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021–2027 oraz dodatkowe 1,9 mln zł z budżetu państwa. Wkład miasta wyniesie 2,9 mln zł, przy całkowitej wartości inwestycji na poziomie 19,3 mln zł.

Inwestycja - jak podkreślają w katowickim magistracie - przyniesie kilka korzyści. Z jednej strony to zmniejszenie kosztów zużycia energii ze źródeł tradycyjnych oraz zwiększenie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego. Z drugiej to efekt ekologiczny, czyli obniżenie emisji CO2 oraz ograniczenie zjawiska zanieczyszczeń atmosferycznych.

Element szerszej strategii OZE

Budowa farmy fotowoltaicznej wpisuje się w szersze działania Katowic na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. W mieście funkcjonuje Katowicki Klaster Energii, skupiający miejskie spółki i partnerów biznesowych.

W ostatnim czasie uruchomiono m.in. instalację fotowoltaiczną MPGK o mocy 249 kWp, a w przygotowaniu są kolejne projekty – w tym instalacje dla Areny Katowice oraz Hubu Gamingowo-Technologicznego. Trwa również montaż paneli na budynkach użyteczności publicznej, takich jak urząd miasta, cmentarz komunalny czy lodowisko Jantor II.

Rozwój OZE przynosi już wymierne efekty. Przykładowo oczyszczalnia ścieków Panewniki ograniczyła zużycie energii z sieci o 16 proc., a w Podlesiu własna produkcja pokryła ok. 10 proc. rocznego zapotrzebowania.