Transformacja od A do Z

SRK podsumowała pierwsze półrocze 2026 r. Transformacja na wielu poziomach

Za każdą darowizną stoją nowe inwestycje, za projektami - rozwój gospodarki, a za doświadczeniem ze Śląska - rosnące zainteresowanie Europy. Pierwsze półrocze 2026 roku to dowód, że SRK skutecznie wyznacza kierunek przemian.  

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RED

25 lipca 2026, 12:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: SRK/M.Tomalik

Na terenach byłej kopalni Centrum w Bytomiu powstaje akcelerator biznesowy KSSENON, czyli nowoczesne centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości. To gospodarczy impuls dla miasta, który nie byłby możliwy bez współpracy z SRK.

fot: SRK/M.Tomalik

Za każdą darowizną stoją nowe inwestycje, za projektami - rozwój gospodarki, a za doświadczeniem ze Śląska - rosnące zainteresowanie Europy. Pierwsze półrocze 2026 roku to dowód, że SRK skutecznie wyznacza kierunek przemian.  

Istotnym narzędziem w działaniach SRK są darowizny dla samorządów, które bezpośrednio uruchamiają konkretne inwestycje. W Bytomiu 4 ha terenu po kopalni Centrum umożliwią budowę nowoczesnego basenu. 9 ha dla Czeladzi poprawi m.in. jakość infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej, a działki dla Knurowa otwierają drzwi dla miejskich inwestycji.

SRK współpracuje ściśle z biznesem i stawia na efekt synergii w relacjach z innymi spółkami Skarbu Państwa. W Bytomiu na terenach po kopalni Miechowice powstaje Silesia Bytom Park - strategiczny projekt o wartości 200 mln zł. 26 hektarów pogórniczych gruntów od SRK za 19 mln zł nabyło Towarzystwo Finansowe Silesia. Transformacja nabiera tempa także dzięki projektom infrastrukturalnym. W Gliwicach przy kluczowym udziale SRK powstaje nowoczesna baza dla Kolei Śląskich o wartości około 150 mln zł.

SRK konsekwentnie buduje także swoją pozycję jako eksperta. Doświadczenia spółki są przedmiotem rosnącego zainteresowania zagranicznych partnerów. Z wizytą w Spółce była delegacja Łotewskiego Uniwersytetu Nauk Biologicznych i Technologii, która zapoznała się z polskim modelem zagospodarowania terenów pogórniczych.

SRK w pierwszym półroczu była aktywna w europejskich mediach. Reportaż przygotowany przez Czeskie Radio pokazał działania spółki w kontekście przebranżowienia i tworzenia nowych szans zawodowych dla pracowników sektora górniczego. Z kolei materiał bułgarskiej telewizji przybliżył zagranicznej publiczności skalę i efekty transformacji realizowanej na Śląsku, podkreślając rolę SRK jako jednego z kluczowych podmiotów tego procesu. Ponadto dzięki materiałowi przygotowanemu przez Fakty TVN można było zobaczyć, jak SRK dba o bezpieczeństwo publiczne odwadniając kopalnie.

Spółka pozostaje również aktywnym uczestnikiem debaty o przyszłości regionów pogórniczych.  Swoim unikalnym doświadczeniem i know-how SRK dzieliła się m.in. w czasie Szkoły Eksploatacji Podziemnej, czy na Europejskim Kongresie Gospodarczym, a także na wielu branżowych wydarzeniach. Dorobek i kompetencje Spółki zostały dostrzeżone w innych regionach kraju. Stąd zaproszenie SRK do prac Rady Programowej ds. Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej.

Pierwsze półrocze 2026 r. przyniosło także znaczące postępy w projektach, które zostały zainicjowane właśnie przez darowizny ze strony SRK. Projekt akceleratora biznesowego KSSENON uzyskał dofinansowanie z unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w wysokości ponad 67 mln zł. Wzrosło także unijne wsparcie dla Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego. Całość projektu, który powstaje na terenach przekazanych przez SRK, wzrosła do prawie 620 mln zł.

Spółka działa na wielu poziomach i pokazuje, że transformacja to proces wielowymiarowy obejmujący jednocześnie gospodarkę, środowisko, przestrzeń i społeczności lokalne. To nie tylko zagospodarowanie terenów pogórniczych, ale także uruchamianie nowych inwestycji, wspieranie samorządów i tworzenie warunków do powstawania miejsc pracy.

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