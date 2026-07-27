Transformacja od A do Z

Fabryka Pełna Życia wkracza w kolejny etap. Czy będzie tam muzeum przemysłowego dziedzictwa miasta?

Fabryka Pełna Życia wybrała wykonawcę odpowiedzialnego za zaprojektowanie i wykonanie aranżacji wnętrz oraz przestrzeni publicznych, wyposażenie części nowych obiektów, stworzenie systemu identyfikacji wizualnej, a także przygotowanie projektu otwartego muzeum przemysłowego dziedzictwa Zagłębia Dąbrowskiego.

Monika Krezel

Monika Krężel

27 lipca 2026, 14:27
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Fabryka Pełna Życia

Nowe centrum Dąbrowy Górniczej, czyli Fabryka Pełna Życia przechodzi kolejny etap inwestycji

fot: Fabryka Pełna Życia

Fabryka Pełna Życia wybrała wykonawcę odpowiedzialnego za zaprojektowanie i wykonanie aranżacji wnętrz oraz przestrzeni publicznych, wyposażenie części nowych obiektów, stworzenie systemu identyfikacji wizualnej, a także przygotowanie projektu otwartego muzeum przemysłowego dziedzictwa Zagłębia Dąbrowskiego.

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyło konsorcjum firm Adventure Multimedialne Muzea oraz Deko-BAU Sp. z o.o. W przetargu wpłynęły trzy oferty, a wybrana propozycja uzyskała najwyższą ocenę merytoryczną, będąc jednocześnie najkorzystniejszą cenowo. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 7,7 mln zł, a na zdecydowaną większość prac objętych zamówieniem Fabryka Pełna Życia pozyskała 85-procentowe dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Choć na terenie dawnej fabryki obrabiarek Defum każdego dnia postępują prace budowlane, przed inwestycją rozpoczyna się kolejny etap – ten, który nada nowemu centrum jego ostateczny charakter. 

- Tym razem nie chodzi już o konstrukcję budynków czy instalacje techniczne, ale o wszystkie elementy, z których mieszkańcy będą korzystać na co dzień: wyposażenie wnętrz, system informacji, multimedia, rozwiązania cyfrowe, oznakowanie oraz przestrzenie opowiadające historię miejsca i regionu - zapowiada miasto.

Zakres zamówienia obejmuje m.in. kompleksową aranżację wnętrz nowych budynków, wyposażenie przestrzeni publicznych i obiektów, wykonanie systemu identyfikacji wizualnej oraz oznakowania dla odwiedzających, elementy małej architektury, instalacje artystyczne, murale, mozaiki i opowieści graficzne, ekspozycje multimedialne, stanowiska interaktywne, aplikację mobilną oraz rozwiązania zwiększające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania przeprowadzona zostanie również renowacja historycznych eksponatów oraz projekt otwartego muzeum przemysłowego dziedzictwa Zagłębia Dąbrowskiego.

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni, która będzie łączyła nowoczesne funkcje społeczne, kulturalne i edukacyjne z przemysłowym dziedzictwem Dąbrowy Górniczej oraz całego Zagłębia Dąbrowskiego. Historia dawnej fabryki obrabiarek Defum będzie obecna nie tylko w formie ekspozycji muzealnych, ale również w architekturze wnętrz, systemie informacji, elementach wyposażenia oraz rozwiązaniach multimedialnych, które staną się integralną częścią codziennego funkcjonowania nowego centrum.

Rozstrzygnięcie postępowania oznacza rozpoczęcie kolejnego ważnego etapu realizacji jednej z największych inwestycji prowadzonych obecnie w Dąbrowie Górniczej. Równolegle z postępem robót budowlanych wykonawca będzie opracowywał szczegółowe rozwiązania projektowe, przygotowywał elementy wyposażenia oraz aranżacji, które w kolejnych miesiącach będą sukcesywnie wdrażane w powstających przestrzeniach.

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