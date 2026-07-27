Transformacja od A do Z

Tereny dawnej kopalni Anna pod okiem jurorów

W konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna” znalazły się tereny po dawnej KWK Anna w Pszowie. Konkursowe jury zobaczyło już zrewitalizowany, pokopalniany obszar miasta.

Monika Krezel

Monika Krężel

27 lipca 2026, 11:12
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Pszów

Jurorzy na terenie byłej kopalni

fot: UM Pszów

W konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna” znalazły się tereny po dawnej KWK Anna w Pszowie. Konkursowe jury zobaczyło już zrewitalizowany, pokopalniany obszar miasta.

Jury konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna” przeprowadziło posiedzenie objazdowe, podczas którego oceniało realizacje zgłoszone do tegorocznej jego edycji.

Miasto Pszów zgłosiło do konkursu zrewitalizowane tereny po dawnej KWK Anna, obejmujące kompleks dawnej łaźni kobiet oraz szybu Jan. Podczas wizyty zaprezentowano jurorom efekty zakończonej inwestycji oraz nowe funkcje, jakie zyskał ten poprzemysłowy obszar. W skład jury weszła Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, której przewodniczył członek zarządu Województwa Śląskiego, Waldemar Bojarun.

Co ciekawe, w konkursie biorą też inne, świetnie zrewitalizowane poprzemysłowe przestrzenie, województwa śląskiego. Wśród nich, w tegorocznej edycji, są m.in. Zielony Kwartał KWK Rozbark, Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Zagłębia Węglowego w Czeladzi, Hutniczy Szlak Spacerowy z Chorzowa czy dawna gorzelnia Ballestremów w Kochcicach.

Konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” to coroczna inicjatywa zarządu Województwa Śląskiego, która promować ma najlepsze nowe i zmodernizowane miejsca w regionie. Władze lokalne, projektanci oraz inwestorzy zgłaszają tam ciekawe place, parki czy budynki. Zwycięzców tegorocznej edycji w kategoriach urbanistyki, architektury i rewitalizacji poznamy jesienią.

Czy wiesz, że...

Kopalnia Węgla Kamiennego Anna w Pszowie działała od XIX wieku, definitywne zamknięcie nastąpiło w lutym 2012 r., po wyczerpaniu zasobów węgla. W 2016 r. teren kopalni został przekazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a później gminie Pszów. Na terenie budynku byłej łaźni i maszyny wyciągowej szybu Jan kopalni Anna działa już biblioteka.

W ramach kolejnego etapu inwestycji przebudowywany jest budynek zaopatrzenia, w którym powstają: żłobek, centrum organizacji pozarządowych oraz inkubator przedsiębiorczości.

Modernizowany jest również okazały, zabytkowy budynek maszyny wyciągowej szybu Chrobry I, który stanie się przestrzenią edukacyjną i kulturalną.


 

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