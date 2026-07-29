Transformacja od A do Z

Mała górnicza gmina z gigantycznym dofinansowaniem na pokopalniane tereny

Ponad 6 mln złotych zdobyła gmina Świerklany na realizację centrum rekreacyjnego na pogórniczym terenie. Celem jest kompleksową rekultywację obszaru zdegradowanego w miejscowości Jankowice (teren Podkościela).

Monika Krezel

Monika Krężel

29 lipca 2026, 10:08
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: SRK

Władze gminy chcą zagospodarować pogórnicze tereny na cele rekreacyjne

fot: SRK

Ponad 6 mln złotych zdobyła gmina Świerklany na realizację centrum rekreacyjnego na pogórniczym terenie. Celem jest kompleksową rekultywację obszaru zdegradowanego w miejscowości Jankowice (teren Podkościela).

Świerklany to mała górnicza gmina, która od Spółki Restrukturyzacji Kopalń otrzymała niemal 25 ha. Jest to 66 działek o łącznej wartości rynkowej ponad 6 mln zł. Warunkiem przekazania działek było, aby gmina była gminą górniczą i on został spełniony.

Notarialny akt darowizny przekazano w styczniu 2025 roku. Od początku gmina miała plany, by na tym terenie powstało centrum rekreacyjne.
Realizację projektu „Zagospodarowanie terenów pogórniczych na terenie gminy Świerklany dla celów edukacyjnych i społecznych” zaplanowano na lata 2026 – 2027 przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027.  

- W ramach inwestycji powstanie ścieżka edukacyjno-ekologiczna oraz wieża obserwacyjno-widokowa o wysokości 23 m. Dostęp na szczyt wieży zapewni spiralna pochylnia, dostępna również dla osób poruszających się na wózkach, która poprowadzi odwiedzających przez kolejne piętra ekosystemu leśnego, a wzdłuż niej zostaną rozmieszczone tablice edukacyjne opisujące środowisko przyrodnicze. Na szczycie wieży znajdzie się platforma widokowa umożliwiająca panoramiczną obserwację krajobrazu gminy i sąsiednich miejscowości, natomiast w części przyziemnej zaplanowano strefę odpoczynku i edukacji z możliwością organizacji warsztatów oraz zajęć terenowych – poinformował UG Świerklany.

Wartość projektu to 8 420 069,84 zł, dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 5 687 838 zł. Cała kwota dofinansowania (Fundusze Europejskie i budżet państwa: 6 522 048,63 zł).

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