Blisko 60 tysięcy gospodarstw domowych w pierwszym półroczu tego roku zamieniło w TAURONIE jednostrefową grupę taryfową na jedną z wielostrefowych, takich jak np. G13. To dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie w latach ubiegłych. Dla gospodarstw domowych oznacza to możliwość obniżenia rachunków za prąd nawet o 500 zł rocznie. Dodatkowo z początkiem lipca ruszyła w TAURONIE możliwość korzystania z cen energii nawet o 90 proc. niższych niż w standardowej taryfie w weekendy i święta.

Blisko 60 tysięcy gospodarstw domowych w pierwszym półroczu tego roku zamieniło w TAURONIE jednostrefową grupę taryfową na jedną z wielostrefowych, takich jak np. G13. To dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie w latach ubiegłych. Dla gospodarstw domowych oznacza to możliwość obniżenia rachunków za prąd nawet o 500 zł rocznie. Dodatkowo z początkiem lipca ruszyła w TAURONIE możliwość korzystania z cen energii nawet o 90 proc. niższych niż w standardowej taryfie w weekendy i święta.

Nawet o 20 procent mogą obniżyć rachunki dzięki dopasowaniu grupy taryfowej.

Przeciętne gospodarstwo domowe może zaoszczędzić około 500 złotych rocznie.

Ponad 60 tysięcy gospodarstw przeszło w tym roku na wielostrefową grupę taryfową.

Prąd w weekend i święta tańszy nawet o 90% i już od 7 groszy za kilowatogodzinę.

– Cieszymy się, że coraz więcej gospodarstw domowych dostrzega potencjał oszczędności, jaki dają wielostrefowe grupy taryfowe, przy niewielkich zmianach w sposobie korzystania z bardziej energochłonnych urządzeń. To również efekt prowadzonych przez nas od wielu miesięcy działań informacyjnych. Zachęcamy odbiorców do większej elastyczności i przenoszenia największego zużycia energii na godziny i dni, w których jest ona najtańsza. Zależy nam, aby w okresach nadwyżek energii z odnawialnych źródeł, szczególnie w weekendy, gospodarstwa domowe mogły realnie korzystać z niższych cen energii. Dlatego od lipca umożliwiamy korzystanie z prądu tańszego nawet o 90 proc. w porównaniu ze standardową taryfą, właśnie w weekendy i święta – mówi Mariusz Purat, prezes zarządu TAURON Sprzedaż

Pierwszy krok

Jedną z najczęściej wybieranych wielostrefowych grup taryfowych, na którą w TAURONIE przechodzą gospodarstwa domowe po raz pierwszy zmieniające grupę taryfową ze standardowej - jednostrefowej na wielostrefową, jest grupa G13.

W ramach tej grupy taryfowej tańsza energia elektryczna dostępna jest w weekendy oraz w wybranych godzinach dni roboczych. To właśnie na te okresy można zaplanować najbardziej energochłonne czynności domowe.

Co istotne, zarówno jednostrefowa grupa taryfowa G11, jak i wielostrefowe grupy taryfowe – takie G13 – należą do tzw. taryfy urzędowej. Oznacza to, że ceny energii elektrycznej w tych grupach taryfowych są zatwierdzane i regulowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Przykładowo, w przypadku najliczniejszej grupy gospodarstw domowych, zużywających do 2 megawatogodzin energii rocznie, przejście takiego gospodarstwa domowego z jednostrefowej G11 na wielostrefową grupę taryfową G13 może, przy niewielkiej zmianie codziennych nawyków, przynieść oszczędności sięgające blisko 500 zł rocznie.

Nowość, czyli prąd w weekendy od 7 groszy

Z początkiem lipca TAURON zaoferował Tanie weekendy z prądem tańszym nawet o 90 procent w stosunku do standardowej grupy taryfowej G11. Cena energii podczas weekendu wynosi od 7 do 31 groszy za kilowatogodzinę.

Nowa oferta premiuje zużycie prądu w okresach jego największej dostępności. Wynika to przede wszystkim z nadpodaży energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne. Zjawisko to najczęściej występuje właśnie w weekendy oraz dni świąteczne, kiedy zapotrzebowanie na energię ze strony przemysłu jest niższe, a produkcja z OZE nadal pozostaje wysoka.

Wielostrefowa oferta, obejmująca tańsze weekendy oraz 24 ceny w ciągu doby, odzwierciedla roczne trendy obserwowane na rynku energii. Jednocześnie TAURON wprowadza gwarancję ich niezmienności przez cały okres obowiązywania cennika, co stanowi istotne zabezpieczenie dla klientów. Oznacza to, że odbiorca już przed podpisaniem umowy poznaje pełen zestaw cen za energię i ma pewność, że nie ulegną one zmianie przez rok.

Jak szacują eksperci, przeniesienie pracy najbardziej energochłonnych urządzeń na godziny, w których ceny prądu są najniższe, umożliwia gospodarstwom domowym obniżenie rachunków za energię nawet o 20 procent w skali roku.

W Tanich weekendach każdy klient otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie przez TAURON gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii , a dodatkowym atutem oferty jest usługa serwisanta, obejmująca fachowe wsparcie w przypadku awarii oraz naprawy realizowane przez specjalistów, takich jak elektryk, hydraulik czy serwisanci sprzętu AGD, RTV i komputerowego. W ramach usługi, każdemu klientowi przysługuje aż 3000 złotych na interwencje w okresie trwania cennika.

Grupę taryfową łatwo zmienić

W TAURONIE zmiana grupy taryfowej jest prosta. Najszybciej można to zrobić w serwisie Mój TAURON - w sekcji „Załatw on‑line" wystarczy wypełnić krótki wniosek, zaznaczyć wymagane zgody i wysłać go kilkoma kliknięciami. Formularz dostępny jest również na stronie tauron.pl, gdzie cały proces przebiega w trzech intuicyjnych etapach tj. podanie danych, wybór nowej grupy taryfowej oraz akceptacji zgód formalnych.

Pomocny doradca i nowy poradnik

TAURON zachęca gospodarstwa domowe do skorzystania z wygodnego narzędzia online, które pomaga wybrać najlepiej dopasowaną grupę taryfową do sposobu korzystania z energii. Wystarczy wypełnić krótki formularz i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących codziennego zużycia prądu. Na tej podstawie system wskazuje najbardziej optymalne rozwiązanie dla danego gospodarstwa. Z doradcy można skorzystać pod adresem: tauron.pl/kalkulator

Eksperci TAURONA przygotowali także pomocny poradnik online pokazujący z jakich możliwości na oszczędności mogą korzystać gospodarstwa domowe. Materiał jest dostępny na stronie lepiej.tauron.pl