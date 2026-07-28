Na terenie byłej kopalni Saturn w Czeladzi trwają prace rewitalizacyjne przy kilku pokopalnianych obiektach, m.in szybie basztowym czy warsztatach mechanicznych, gdzie powstanie basen.

Na terenie byłej kopalni Saturn w Czeladzi trwają prace rewitalizacyjne przy kilku pokopalnianych obiektach, m.in szybie basztowym czy warsztatach mechanicznych, gdzie powstanie basen.

Budowlańcy, na bazie byłych kopalnianych warsztatów mechanicznych, stawiają miejską krytą pływalnię, ratują zabytkowe budynki - szybu basztowego i maszyny wyciągowej oraz ich wnętrza, razem ze znajdującymi się tam maszynami i urządzeniami.

Tymczasem tuż obok zabudowań kopalnianych - na terenie byłej hałdy i jednego ze zlikwidowanych szybów - na zlecenie prywatnego inwestora powstaje osiedle apartamentowców.

- Pracownicy drogowi budują obok kopalnianej ciepłowni, ulicę Biedermanna, która prowadzić będzie do parkingów przyszłej krytej pływalni i pozostałych terenów pokopalnianych - poinformował Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi w mediach społecznościowych. - Te intensywne prace, które pochłoną ogromne środki, to kolejny, milowy krok, do zrewitalizowania wszystkich zabudowań i terenów po zlikwidowanej kopalni Saturn, które nasze miasto przyjęło od SRK w 2002 roku.



Przypomnijmy. Miasto pozyskało niemal 7 milionów złotych na ratowanie zabytkowego szybu basztowego dawnej kopalni Saturn. To jeden z zaledwie dwóch tego typu obiektów w Polsce.

10 kwietnia została podpisana umowa z wyłonioną w przetargu firmą Efekt, na rewitalizację kolejnych obiektów po byłej kopalni Saturn w Czeladzi. Chodzi o pęknięty budynek szybu II oraz budynek maszyny wyciągowej tego szybu. Odnowione zostaną także zarówno zgromadzone obok maszyny górnicze, jak i te wewnątrz budynków szybowych.

Kopalnia Saturn zakończyła wydobycie w 1996 r.