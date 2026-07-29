Transformacja od A do Z

Wielka inwestycja TAURONU w OZE. EBI finansuje farmę wiatrową w Miejskiej Górce

Grupa TAURON podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową opiewającą na 1,12 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę farmy wiatrowej w Miejskiej Górce, jednej z największych lądowych inwestycji wiatrowych w Polsce.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

29 lipca 2026, 16:06
źródło: portal gospodarka i ludzie

Farma wiatrowa TAURON w Miejskiej Górce

Grupa TAURON podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową opiewającą na 1,12 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę farmy wiatrowej w Miejskiej Górce, jednej z największych lądowych inwestycji wiatrowych w Polsce.

Strategiczna inwestycja w transformację energetyczną

Budowa farmy wiatrowej w Miejskiej Górce to – jak podkreślają w Grupie TAURON – strategiczna inwestycja firmy w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku.

– Finansowanie pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowi istotne wsparcie dla realizacji transformacji energetycznej Grupy TAURON oraz potwierdza zaufanie instytucji finansowych do naszych strategicznych projektów inwestycyjnych. Szczególnie istotne są dla nas korzystne parametry finansowania, obejmujące atrakcyjne oprocentowanie oraz 18-letni okres kredytowania. EBI jest wieloletnim partnerem finansowym Grupy TAURON, a obecna umowa – po finansowaniu z 2021 roku o wartości 2,8 mld zł – jest drugą największą umową kredytową zawartą pomiędzy TAURONEM a EBI. Potwierdza to skalę współpracy oraz zaangażowanie obu stron w realizację inwestycji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii i tworzenie nowoczesnej infrastruktury dystrybucyjnej – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes TAURON Polska Energia ds. Finansów.

100 mld zł na rozwój do 2035 roku

W Grupie TAURON zaznaczają, że pozyskiwanie finansowania zewnętrznego jest kluczowym czynnikiem wspierającym realizację ich ambitnego programu inwestycyjnego, którego łączna wartość wynosi 100 mld zł w perspektywie do 2035 roku.

Dodają, że spośród planowanych nakładów około 90 procent zostanie przeznaczone na rozwój obszarów dystrybucji, odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii elektrycznej, w tym około 30 procent trafi bezpośrednio do segmentu OZE i magazynowania. Efektem tych działań będzie budowa nowoczesnego, niskoemisyjnego portfela aktywów wytwórczych Grupy TAURON.

– Elektrownia wiatrowa budowana przez TAURON jest znakomitym przykładem ambitnych projektów z zakresu transformacji energetycznej, które wzmacniają pozycję Europy wobec najważniejszych wyzwań przyszłości. Rozwój źródeł odnawialnych zabezpiecza dostawy czystej energii do gospodarstw domowych i pomaga europejskiemu przemysłowi budować konkurencyjność. Polityka klimatyczna i siła gospodarki to dwie strony tego samego medalu: razem stanowią strategiczny kierunek finansowania EBI – mówi Marko Primorac, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność w Polsce.

Druga największa farma wiatrowa w Polsce

Farma Wiatrowa w Miejskiej Górce jest drugą – pod względem wielkości – lądową farmą wiatrową w Polsce. Powstaje w powiecie rawickim w woj. wielkopolskim i zapewni dostawy energii elektrycznej dla ok. 200 tys. gospodarstw domowych.

- Inwestycja jest realizowana z wysokim udziałem krajowego łańcucha dostaw – począwszy od wież turbin wiatrowych produkowanych w Polsce, poprzez podwykonawców robót budowlanych, po krajowych, w tym lokalnych, dostawców urządzeń i materiałów – co dodatkowo wspiera rozwój regionu i tworzy nowe miejsca pracy - podkreślają w Grupie TAURON.

53 turbiny i nowoczesny montaż

Farma będzie składać się z 53 turbin wiatrowych o łącznej mocy 190 MW. Montaż wszystkich turbin został już zakończony, a część prac została zrealizowana metodą Star Assembly.

Rozwiązanie to polega na wcześniejszym połączeniu łopat z hubem, a następnie na podniesieniu i montażu całego zespołu jako jednego elementu. W porównaniu ze standardową metodą montażu pojedynczych łopat pozwala to znacząco skrócić czas instalacji oraz zwiększyć efektywność prac na placu budowy.

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