Z pociągu Kolei Śląskich nad wodę – często to zaledwie kilka kroków

Wracają upały. Plaża w Goczałkowicach-Zdroju i kąpielisko Pogoria to miejsca, do których można dotrzeć niemal prosto z pociągu. Koleje Śląskie zachęcają do wakacyjnych wycieczek nad wodę specjalną ofertą i przypominają, że udany wypoczynek zaczyna się od bezpiecznej podróży, a kończy na odpowiedzialnym zachowaniu nad wodą.

Wracają upały. Plaża w Goczałkowicach-Zdroju i kąpielisko Pogoria to miejsca, do których można dotrzeć niemal prosto z pociągu. Koleje Śląskie zachęcają do wakacyjnych wycieczek nad wodę specjalną ofertą i przypominają, że udany wypoczynek zaczyna się od bezpiecznej podróży, a kończy na odpowiedzialnym zachowaniu nad wodą.

Latem nie trzeba wsiadać do samochodu, by odpocząć nad wodą. Pociągi Kolei Śląskich docierają do wielu popularnych miejsc letniego wypoczynku.

Nad wodę bez korków

Jednym z najchętniej wybieranych kierunków jest Pogoria w Dąbrowie Górniczej, gdzie przystanek kolejowy znajduje się praktycznie tuż przy plaży. Równie wygodnie można dojechać nad Zalew Porajski, zlokalizowany w pobliżu przystanku Masłońskie Natalin. W siatce połączeń Kolei Śląskich znajdują się również stacje, z których można dotrzeć do Świerklańca, Jeziora Chechło-Nakło oraz nad Zalew Pniowiec.

Na południu województwa linia S5 w kierunku Zwardonia umożliwia wygodny dojazd do Goczałkowic-Zdroju, a także w okolice Jeziora Paprocańskiego w Tychach i Jeziora Żywieckiego.

– Coraz więcej mieszkańców wybiera kolej podczas jednodniowych wyjazdów. To wygodna alternatywa dla samochodu – bez korków, stresu i problemów z parkowaniem. W wielu przypadkach od wyjścia z pociągu do brzegu jeziora czy plaży dzieli pasażerów zaledwie krótki spacer – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Dwa kajaki w jednym pociągu?

Chętnych na jednodniową wycieczkę nad wodą pociągiem nie brakuje. Czasami bywa, że spontaniczne pomysły pasażerów potrafią zaskoczyć drużyny konduktorskie. Kilka lat temu pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki.

– Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ponieważ blokowałyby one przejście i mogły stanowić zagrożenie dla innych podróżnych. Doceniamy spontaniczne podróże, ale przed wyjazdem warto sprawdzić zasady przewozu bagażu, by uniknąć niepotrzebnych rozczarowań jeszcze na peronie – mówi Aleksandra Kołodziejczyk, kierownik pociągu i instruktor Kolei Śląskich.

Każdy pasażer może bezpłatnie przewieźć do trzech sztuk bagażu podręcznego, m.in. walizkę, plecak, torbę podróżną czy złożoną hulajnogę w pokrowcu (bilet na przewóz rozłożonej hulajnogi to koszt 6 zł). Bezpłatnie można przewieźć również wózek inwalidzki, dziecięcy, duże teczki rysunkowe czy sztalugę.

Warto pamiętać, że bagaż powinien być umieszczony w wyznaczonych miejscach i nie może utrudniać przejścia ani zagrażać bezpieczeństwu innych pasażerów. Szczegółowe zasady przewozu bagażu dostępne są na stronie kolejeslaskie.pl w zakładce “Dla Pasażera”

Przede wszystkim rozsądek

Wybierając się nad wodę, warto pamiętać, że zdrowy rozsądek nie kończy się na podróży. – W wakacje szczególnie często spotykamy pasażerów wybierających się nad Pogorię czy nad zalew w Poraju. Chcemy, by bezpiecznie dotarli do celu, wypoczęli i równie bezpiecznie wrócili do domu. Czasem wystarczy chwila rozwagi, by uniknąć niebezpiecznej sytuacji – mówi Aleksandra Kołodziejczyk.

Wakacyjna oferta dla rodzin

Do 31 sierpnia rodzice i opiekunowie podróżujący Kolejami Śląskimi od poniedziałku do piątku z dziećmi mogą kupić bilet jednorazowy za 10 zł. Oferta jest dostępna w aplikacji Kaeśka oraz na stronie internetowej Kolei Śląskich.

Promocja jest nielimitowana, co oznacza, że przez całe wakacje można kupić dowolną liczbę promocyjnych biletów. Obowiązuje we wszystkich pociągach Kolei Śląskich z wyjątkiem odcinków Bohumín – Chałupki, Trzebinia – Kraków Płaszów oraz Kęty – Zakopane.