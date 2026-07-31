Nie daj się oszukać – uważaj na osoby podszywające się pod PGE!

PGE Obrót ostrzega klientów przed cyberprzestępcami, którzy w fałszywych wiadomościach SMS oraz e-mail, podają się za pracowników spółki i próbują wyłudzić dane logowania oraz informacje z kart płatniczych. Dowiedz się, jak skutecznie rozpoznać wiadomość od cyberprzestępcy i jak się przed tym uchronić.

PGE Obrót ostrzega klientów przed cyberprzestępcami, którzy w fałszywych wiadomościach SMS oraz e-mail, podają się za pracowników spółki i próbują wyłudzić dane logowania oraz informacje z kart płatniczych. Dowiedz się, jak skutecznie rozpoznać wiadomość od cyberprzestępcy i jak się przed tym uchronić.

Czym jest phishing i jakie formy przybiera?

Phishing to forma oszustwa, w której przestępca podszywa się pod znajomą osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji, pieniędzy lub zainfekowania komputera szkodliwym oprogramowaniem. Zazwyczaj są to wiadomości SMS-owe i e-mailowe, które zostały wysłane z podejrzanych kont podszywających się pod firmy i instytucje publiczne.

W jaki sposób cyberprzestępcy podszywają się pod PGE?

PGE Obrót ostrzega swoich klientów przed cyberprzestępcami, którzy w fałszywych wiadomościach SMS oraz e-mail, podając się za pracowników PGE, próbują wyłudzić dane logowania oraz informacje z kart płatniczych.

Cyberprzestępcy w wiadomościach informują o rzekomym braku uregulowania należności, niedopłacie do faktury lub zwrocie nadpłaty. Na internetową skrzynkę pocztową otrzymujemy wiadomość z prośbą o kliknięcie linku znajdującego się w mailu i zalogowanie się na internetowe konto eBOK w celu podanym w wiadomości.

W dalszych etapach klienci PGE zostają przekierowani na fałszywą witrynę, a następnie, pod pretekstem odbioru środków pieniężnych, przestępcy - przy wykorzystaniu niezaufanej strony - próbują pozyskać nasze dane do bankowości elektronicznej, takie jak: login, hasło czy dane karty.

Inną formą podszywania się pod pracowników PGE Obrót są telefony oraz SMS-y zachęcające do wejścia na fałszywą platformę internetową w celu weryfikacji nadesłanej wcześniej oferty. Przestępcy często namawiają także do zainstalowania obcej aplikacji na urządzeniu mobilnym. Wykonanie tych działań może wiązać się z zainfekowaniem naszego urządzenia złośliwym oprogramowaniem wykradającym hasła.

Czerwone flagi alarmujące o podejrzanej wiadomości

Aby uchronić się przed cyberatakiem, należy zwrócić uwagę na kilka punktów ostrzegawczych:

wiadomość jest od nieznanego nadawcy (uwaga: nazwa nadawcy może być podobna do nazwy PGE!),

treść wiadomości posiada błędy językowe, ortograficzne lub stylistyczne,

wiadomość zawiera nieznany i podejrzany link (często może on przypominać adres oryginalnej strony instytucji!)

treść zawiera informację o konieczności podjęcia natychmiastowego działania i pilnego uregulowania zobowiązania lub potwierdzenia danych pod groźbą np. odłączenia prądu.

Jak skutecznie chronić się przed cyberoszustami?

Zawsze weryfikuj informacje otrzymane drogą elektroniczną i dokładnie sprawdzaj adres nadawcy. Zwróć uwagę na każdy znak i literę. Różnica może być bardzo niewielka, np. jedna zmieniona litera, dodatkowy znak lub inna końcówka domeny. Zanim klikniesz link lub odpowiesz na wiadomość, najedź kursorem na adres lub link, ale go nie klikaj. Dzięki temu zobaczysz rzeczywisty adres, na który prowadzi link lub z którego została wysłana wiadomość. Jeśli wygląda podejrzanie lub różni się od oficjalnych adresów PGE, zachowaj ostrożność.

Nie podawaj swoich danych osobowych ani danych do logowania w wiadomościach SMS-owych, mailowych i rozmowach telefonicznych.

Nie otwieraj podejrzanych linków ani nie wpisuj swoich danych na stronach internetowych, do których prowadzą – nawet jeśli wiadomość wygląda oficjalnie. PGE Obrót nigdy nie wysyła w swoich wiadomościach SMS linków przekierowujących do płatności elektronicznej, które wymagają szybkiej reakcji. Taki link znajduje się jedynie w wiadomościach mailowych zawierających faktury elektroniczne.

Jeżeli w trakcie rozmowy telefonicznej pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, z kim rozmawiasz lub czy taka rozmowa jest uzasadniona, pamiętaj, że zawsze masz prawo się rozłączyć i zweryfikować kontakt na infolinii PGE Obrót.

Jak zweryfikować czy wiadomość SMS-owa lub mailowa jest od PGE?

Jeżeli jesteś klientem PGE Obrót, pamiętaj, że wiadomości wysyłane przez PGE drogą mailową, dotyczące np. zaległych płatności, zamiaru wstrzymania dostaw energii elektrycznej lub informacji o wystawieniu nowej PGE eFaktury, zawsze zawierają w treści maila numer klienta, numer faktury/dokumentu wraz z terminem płatności i kwotą do zapłaty.

Faktura elektroniczna przesyłana jest przez PGE S.A. zawsze z adresu: efaktura@gkpge.pl .

Zawsze zweryfikuj numer konta bankowego przed dokonaniem wpłaty pieniędzy. Pamiętaj, że każdy klient PGE Obrót otrzymuje swój indywidualny numer rachunku. Znajdziesz go na aktualnej fakturze, po zalogowaniu do PGE eBOK lub w aplikacji Moje PGE (w zakładce „Płatności”).