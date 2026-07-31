Transformacja od A do Z

Z udziałem PGG usunięto szkody górnicze w Dolinie Trzech Stawów

Fragment znanej w Katowicach alei rekreacyjnej w Dolinie Trzech Stawów, który wskutek szkód górniczych bywał zalewany wodami opadowymi lub roztopowymi, został naprawiony - wynika z piątkowej informacji miasta. Przy współpracy z PGG obniżony teren podniesiono, a infrastrukturę odbudowano.

Pap

31 lipca 2026, 14:27
źródło: Polska Agencja Prasowa

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fot: UM Katowice/M. Mendala

Dolina Trzech Stawów w Katowicach to świetne miejsce na różne aktywności

fot: UM Katowice/M. Mendala

Fragment znanej w Katowicach alei rekreacyjnej w Dolinie Trzech Stawów, który wskutek szkód górniczych bywał zalewany wodami opadowymi lub roztopowymi, został naprawiony - wynika z piątkowej informacji miasta. Przy współpracy z PGG obniżony teren podniesiono, a infrastrukturę odbudowano.

W październiku ub. roku samorząd Katowic porozumiał się w tej sprawie z Polską Grupą Górniczą, swoją spółką Katowickie Inwestycje oraz Lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Katowice. Warte 3,9 mln zł prace Katowickie Inwestycje zamówiły w lutym br. Ich koszt pokryła PGG w ramach usuwania szkód górniczych.

Naprawa szkody górniczej objęła rekultywację gruntów, które utraciły wartość użytkową i funkcję rekreacyjno-sportową. Prace obejmowały m.in. podniesienie rolkostrady oraz łąki kwietnej, częściową rekultywację przyległego terenu, a także regulację rowów i przebudowę przepustów w celu usprawnienia odpływu wód opadowych.

Rolkostrada czynna od piątku

Z odnowionej rolkostrady można od piątku korzystać, jednak zgodnie z informacją magistratu w najbliższych dniach zostanie wykonane jeszcze na niej oznakowanie poziome; prowadzone będą też prace związane m.in. z zagospodarowaniem terenu wokół łąki kwietnej.

Niezależnie w pobliżu Katowickie Inwestycje prowadzą regulację stosunków wodnych na obszarze szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów. W kwietniu br. spółka podpisała umowę o dofinansowaniu oszacowanego na 8,2 mln zł projektu kwotą blisko 4,2 mln zł.

Dotację tę zasilają środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-27 - w działaniu FESL.10.08 Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń. Prace powinny zakończyć się w 2027 r.

W piątek miasto poinformowało też, że w ramach budżetu obywatelskiego wyremontowano kort tenisowy w Dolinie Trzech Stawów. Można z niego korzystać wraz ze ścianką tenisową również postawioną z budżetu obywatelskiego pod koniec 2023 r.

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