Katowice planują budowę nowego węzła przesiadkowego w Podlesiu

Miasto Katowice rozpoczyna przygotowania do realizacji kolejnego elementu Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Tym razem planowana inwestycja dotyczy węzła „Podlesie”, który ma ułatwić mieszkańcom południowych dzielnic miasta codzienne podróże i zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.

Miasto Katowice rozpoczyna przygotowania do realizacji kolejnego elementu Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Tym razem planowana inwestycja dotyczy węzła „Podlesie”, który ma ułatwić mieszkańcom południowych dzielnic miasta codzienne podróże i zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.

- Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych to projekt, którego celem jest stworzenie nowoczesnej sieci miejsc umożliwiających wygodne przesiadki pomiędzy samochodem, autobusem, tramwajem i koleją. Dzięki temu podróżowanie po Katowicach i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie bardziej komfortowe, a jednocześnie bardziej przyjazne dla środowiska. Rozwój tego typu infrastruktury ma zwiększyć udział transportu publicznego w codziennych podróżach oraz ograniczyć ruch samochodowy w centrum miasta. Dlatego ruszamy z procesem inwestycyjnym zawiązanym z budową węzła przesiadkowego w Podlesiu. Chcemy skoordynować tę inwestycję z pracami zaplanowanymi przez PKP – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Obecnie w Podlesiu, w rejonie stacji PKP, znajduje się 49 miejsc parkingowych. Dodatkowo dostępne są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Z obserwacji służb miejskich wynika, że w godzinach porannych wolnych miejsc parkingowych brakuje.

Nowy węzeł przesiadkowy powstanie w rejonie przystanku kolejowego Katowice – Podlesie, w sąsiedztwie ulic Uniczowskiej i Hortensji, na pograniczu dzielnic Podlesie i Zarzecze. Lokalizacja nie jest przypadkowa – będzie ona stanowić ważny punkt przesiadkowy dla mieszkańców południowej części Katowic dojeżdżających koleją do centrum miasta. Projekt zostanie skoordynowany z planowaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe rozbudową linii kolejowej E65, dzięki czemu obie inwestycje będą się wzajemnie uzupełniać.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych miasto zleci przygotowanie dokumentacji projektowej. Poprzedzi ją opracowanie dwóch wariantów koncepcji zagospodarowania terenu, spośród których wybrany zostanie wariant stanowiący podstawę do dalszych prac projektowych. Obecnie, za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych, mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i pytania, które będą pomocne w trakcie opracowania koncepcji. Przyjmowanie uwag trwa do 14 sierpnia.

Zakłada się, że docelowo węzeł ma zapewnić wszystkie elementy niezbędne do sprawnej i wygodnej przesiadki. Zaplanowano budowę nowoczesnej infrastruktury autobusowej z zadaszonymi peronami, parkingów typu Park & Ride i Kiss & Ride, ciągów pieszych i rowerowych oraz parkingu dla rowerów. Na miejscu znajdzie się także stacja Metroroweru, system dynamicznej informacji pasażerskiej, punkty sprzedaży biletów oraz rozwiązania Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Projekt obejmie również zagospodarowanie otoczenia z zielenią i małą architekturą, budowę oświetlenia, monitoringu, odwodnienia z wykorzystaniem retencji wód opadowych oraz przygotowanie infrastruktury pod stacje ładowania samochodów elektrycznych. Całość zostanie zaprojektowana z myślą o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Integralnym elementem przedsięwzięcia będzie również przebudowa odcinka ul. Uniczowskiej – od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ulicami Słonecznikową i gen. Stefana Grota-Roweckiego. Zakres tych prac zostanie dostosowany do inwestycji realizowanych przez PKP, tak aby zapewnić spójność całego układu komunikacyjnego.

Zgodnie z obecnym harmonogramem opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest na lata 2027–2028. Będzie to pierwszy etap realizacji inwestycji, która w przyszłości ma stać się jednym z najważniejszych punktów przesiadkowych obsługujących południową część Katowic.

Koordynacja działań z planami PKP

Start procesu inwestycyjnego związany jest z tym, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły projektowanie linii kolejowej Katowice Piotrowice – Tychy. Zakres zadania obejmie przystanki Katowice Piotrowice i Katowice Podlesie wraz z dostosowaniem ich do obsługi podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się. Większy dostęp do kolei zapewnią planowane nowe przystanki w Katowicach przy ul. Tunelowej i Niezapominajek. Zadanie zakłada przede wszystkim zaprojektowanie modernizacji torów wraz z dobudową dodatkowych torów, co pozwoli na rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego. Będzie mogło kursować więcej pociągów. Składy pasażerskie przyspieszą do 160 km/h, dzięki czemu skróci się czas przejazdu koleją na tym odcinku o ok. 5 minut. Pociągi towarowe będą mogły osiągać prędkość do 120 km/h. Zakończenie prac projektowych planowane jest na koniec 2027 r. Roboty budowlane mogłyby być realizowane po wcześniejszym pozyskaniu finansowania przez PKP, w latach 2028 - 2031.