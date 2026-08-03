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Park z górniczym rodowodem czeka kompleksowa rewitalizacja

Park Miejski w Tarnowskich Górach czeka kompleksowa rewitalizacja warta 33 mln zł. Samorząd pozyskał na ten cel 31,5 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych, a prace mają zakończyć się do grudnia 2028 r.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

3 sierpnia 2026, 16:38

fot: UM Tarnowskie Góry

Park Miejski w Tarnowskich Górach czeka rewitalizacja

fot: UM Tarnowskie Góry

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Park Miejski w Tarnowskich Górach czeka kompleksowa rewitalizacja warta 33 mln zł. Samorząd pozyskał na ten cel 31,5 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych, a prace mają zakończyć się do grudnia 2028 r.

Rewitalizacja z poszanowaniem historii

Park o powierzchni 22 hektarów należy do najcenniejszych terenów zielonych w mieście i jest jednym z pierwszych przykładów rekultywacji terenów poprzemysłowych w regionie. Powstał na obszarze dawnego wydobycia rud, a ślady górniczej przeszłości, takie jak pagórki po szybach, zachowały się do dziś. Od 2017 r. park znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Jak poinformował burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech, w ramach inwestycji przebudowane zostaną alejki, zmodernizowany zostanie amfiteatr, plac zabaw, korty tenisowe i parkowy staw. Odtworzona ma zostać także dawna altana oraz tor saneczkowy.

Nowe elementy i zachowanie zieleni

W parku pojawią się symbolicznie oznaczone dawne szyby górnicze oraz trasa kolejki wąskotorowej, która kiedyś przebiegała przez te tereny. Gruntowny remont przejdą również historyczne drewniane obiekty, m.in. Grzybek i Chatka Baby Jagi. Zaplanowano też budowę nowych toalet, montaż oświetlenia, ławek i koszy stylizowanych nawiązujących do historii miasta.

Władze miasta podkreślają, że inwestycja nie oznacza masowych wycinek drzew. Przewidziano natomiast nowe nasadzenia drzew i kwiatów. Jak zaznaczył burmistrz, park ma stać się jeszcze bardziej zielony.

Planowany koszt rewitalizacji parku to 33 mln zł. 31,5 mln to dofinansowanie ze środków unijnych, reszta będzie pochodziła z budżetu miasta. Prace mają zakończyć się do grudnia 2028 r.

Park zaprojektowany z zachowaniem krajobrazu pokopalnianego

Park Miejski otwarto w 1903 r. Został zaprojektowany z zachowaniem krajobrazu pokopalnianego, uznanego za ważny element lokalnej tożsamości kulturowej. Charakterystycznie pofałdowany teren obsadzono drzewami i krzewami, wytyczono alejki oraz polany, a w jednym z zapadlisk po eksploatacji górniczej utworzono staw.

Dziś w parku rośnie około 50 gatunków i odmian drzew oraz krzewów. Na jego terenie znajdują się także obiekty małej architektury oraz infrastruktura sportowo-rekreacyjna, w tym korty, boisko i górka saneczkowo-narciarska.

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