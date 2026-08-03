Transformacja od A do Z

Na kominach ciepłowni byłej kopalni powstanie wyjątkowa ścianka wspinaczkowa

Ciepłownia kopalni Saturn w Czeladzi, z dwoma potężnymi kominami, może stać się atrakcją turystyczną. Powstanie tam jedna z największych  w regionie ścianek wspinaczkowych.

Monika Krezel

Monika Krężel

3 sierpnia 2026, 10:46
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB Zbigniew Szaleniec

Jedna z pierwszych wizualizacji ścianki wspinaczkowej na dwóch kominach ciepłowni

fot: FB Zbigniew Szaleniec

Ciepłownia kopalni Saturn w Czeladzi, z dwoma potężnymi kominami, może stać się atrakcją turystyczną. Powstanie tam jedna z największych  w regionie ścianek wspinaczkowych.

Wizualizacje ścianki wspinaczkowej na dwóch kominach ciepłowni kopalni Saturn robią wrażenie. Mogłoby się wydawać, że kominy są nieprzydatne do niczego. Tymczasem, według koncepcji, ma tam powstać wyjątkowa ścianka wspinaczkowa.

Okazuje się, że wszystkie plany idą w dobrym kierunku.

- Yes, yes, yes.... To już pewne, mamy 21 mln zł na budowę w Czeladzi jednego z największych centr wspinaczkowych w regionie - napisał burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec w mediach społecznościowych. - Właśnie pojawiło się internecie potwierdzenie, że projekt zgłoszony przez naszego partnera, Klub Sportowy „Skarpa” dotyczący zagospodarowania ciepłowni i kominów byłej kopalni Saturn na stworzenie centrum wspinaczkowego, otrzymał unijne finansowanie. Wniosek znalazł w trójce najlepiej ocenionych, pośród piętnastu, które uzyskały finansowanie w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski na programy związane z rewitalizacją miast. 

Klub Sportowy „Skarpa” nie tylko będzie realizował to zadanie, które łącznie ma kosztować ponad 31 mln zł, ale po wybudowaniu, będzie operatorem prowadzącym Czeladzkie Centrum Wspinaczkowe. A ma w tym zakresie znakomite doświadczenie, bo podobne centrum wybudował i - od kilku lat prowadzi z wielkim powodzeniem prowadzi - w obiektach po byłej kopalni Rozbark w Bytomiu.

Jak będzie czeladzki obiekt wyglądał ostatecznie, dowiemy się dopiero, jak powstanie projekt wykonawczy.

Czy wiesz, że...

Najwyższa w Polsce ścianka wspinaczkowa, działająca na obiektach pokopalnianych, znajduje się w Nowej Rudzie, w powiecie kłodzkim. Ścianka ma 58,8 m wysokości, powstała na terenie kopalni, która działała tam do 2000 roku. Dziś jest największą atrakcją turystyczną miejscowości i przyciąga miłośników wspinaczki z całej Polski.

Znana jest również ścianka wspinaczkowa Poziom 450 w Sosnowcu. Powstała na terenie byłej kopalni Sosnowiec, ma 13 m wysokości, 50 stanowisk, ponad 150 dróg wspinaczkowych.

„Największe centrum wspinaczkowe w Polsce powstałe w postindustrialnych przestrzeniach po byłej KWK Rozbark” – tak reklamuje się z kolei ścianka w Bytomiu, która ma 22 metry wysokości.

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