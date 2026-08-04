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Nowe przyłącza, modernizacje i OZE. Ponad 32 mln zł na rozwój systemu ciepłowniczego w dwóch śląskich miastach

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu w 2026 roku przeznaczy na inwestycje ponad 25 mln zł, a na remonty kolejne blisko 7 mln zł. Łącznie daje to ponad 32 mln zł na rozwój, modernizację i zwiększenie bezpieczeństwa systemu ciepłowniczego w Bytomiu i Radzionkowie.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

4 sierpnia 2026, 11:23
źródło: portal gospodarka i ludzie

PEC Bytom przeznaczy ponad 32 mln zł na rozwój systemu ciepłowniczego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu w 2026 roku przeznaczy na inwestycje ponad 25 mln zł, a na remonty kolejne blisko 7 mln zł. Łącznie daje to ponad 32 mln zł na rozwój, modernizację i zwiększenie bezpieczeństwa systemu ciepłowniczego w Bytomiu i Radzionkowie.

Ciepło dla kolejnych budynków

Jednym z najważniejszych kierunków działań PEC Bytom jest rozbudowa sieci i przyłączanie kolejnych obiektów do ciepła systemowego.

– Dla mieszkańców najważniejsze jest to, aby ciepło docierało do ich domów bezpiecznie i niezawodnie. Dlatego konsekwentnie rozwijamy sieć ciepłowniczą, modernizujemy jej kluczowe elementy i wdrażamy rozwiązania, które zwiększają efektywność systemu oraz ograniczają jego negatywny wpływ na środowisko – mówi Sławomir Kamiński, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

W tym roku z miejskiej sieci skorzystają m.in. mieszkańcy nowych budynków, placówek oświatowych i obiektów publicznych w Bytomiu i Radzionkowie, w tym kompleksu Arche S.A. przy ul. Kosynierów 34 w zabytkowej Elektrociepłowni Szombierki, Przedszkola i Żłobka Miejskiego przy ul. Smolenia 20, Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Korfantego 14 oraz budynków mieszkalnych przy ul. Długiej, Strzelców Bytomskich, Podgórnej i Artura.

Kontynuowane będą także prace przy podłączeniu budynku przy ul. Północnej. Część przedsięwzięć realizowana jest przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, co pozwala zastępować indywidualne źródła ogrzewania opalane węglem ciepłem systemowym i ograniczać emisję zanieczyszczeń.

Modernizacja i OZE

PEC Bytom prowadzi również szeroki program modernizacji infrastruktury. W planach jest przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku od komory stacji zasuw Z-3 przy ul. Hlonda do komory K-22 przy ul. Długiej, dokończenie dokumentacji projektowej dla odcinka od ul. Wrocławskiej 63M do przejścia za torami kolejowymi i rzeką Bytomką oraz modernizacja węzłów cieplnych przy ul. Kraszewskiego 23 i Reptowskiej 53.

Spółka rozwija też rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii. Kontynuowany jest projekt dostarczania ciepła do budynków przy ul. Ostatniej i Świętochłowickiej z wykorzystaniem hybrydowej instalacji OZE, która zastąpi kotłownię węglową. Instalacje fotowoltaiczne pojawią się przy ul. Godulskiej, Nowakowskiego i Orzegowskiej, a przy ul. Wyzwolenia powstanie węzeł autokonsumpcji energii z paneli PV.

Remonty przed sezonem grzewczym

Równolegle realizowany jest rozbudowany program remontowy, obejmujący m.in. sieć ciepłowniczą i komory K10 oraz K11 w rejonie ul. Sikorskiego w Radzionkowie, armaturę na magistralach, a także obiekty w rejonie Łagiewnickiej i nad Bytomką. Prace prowadzone są również na terenie byłej Elektrociepłowni Szombierki oraz przy ul. Kilara, gdzie sieć napowietrzna ma zostać zastąpiona nowoczesnym rurociągiem preizolowanym.

W planie są także remonty węzłów cieplnych, modernizacja automatyki oraz szerokie roboty w Ciepłowni Radzionków, obejmujące m.in. komin, urządzenia kotłowe, wentylatory, filtry i instalacje elektryczne. Jak podkreśla PEC, celem wszystkich tych działań jest przygotowanie systemu na kolejny sezon grzewczy i zwiększenie jego niezawodności.

– Rozwój sieci ciepłowniczej to korzyść zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska. Każda kolejna inwestycja oznacza większe bezpieczeństwo dostaw ciepła, poprawę jakości powietrza i kolejny krok w stronę nowoczesnego, zrównoważonego Bytomia – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Prezydent Bytomia dodaje, że dzięki realizowanym przedsięwzięciom mieszkańcy zyskają nowocześniejszy, bardziej efektywny i bezpieczniejszy system ciepłowniczy, przygotowany na wyzwania kolejnych lat.

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