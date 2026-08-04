Więcej zieleni, miejsc do siedzenia i przestrzeni dla pieszych – władze Gliwic przedstawiły plany modernizacji ul. Zwycięstwa. Zmiany mają przywrócić tej śródmiejskiej ulicy reprezentacyjny charakter, a jednocześnie pozostanie ona przejezdna dla samochodów i komunikacji miejskiej. Pierwszy etap przebudowy rozpocznie się we wrześniu 2026 r.

Więcej zieleni, miejsc do siedzenia i przestrzeni dla pieszych – władze Gliwic przedstawiły plany modernizacji ul. Zwycięstwa. Zmiany mają przywrócić tej śródmiejskiej ulicy reprezentacyjny charakter, a jednocześnie pozostanie ona przejezdna dla samochodów i komunikacji miejskiej. Pierwszy etap przebudowy rozpocznie się we wrześniu 2026 r.

Ulica Zwycięstwa to historyczny kręgosłup Gliwic - łączy Rynek z dworcem kolejowym. Znajdują się przy niej ważne instytucje publiczne, liczne sklepy, restauracje czy lokale usługowe. XIX-wieczna zabudowa z charakterystycznymi pierzejami kamienic nadaje jej wyjątkowy, śródmiejski charakter. Przez lata ten charakter jednak zatraciła i stała się po prostu trasą przejazdu samochodów. Modernizacja – jak podkreślają w gliwickim magistracie - ma przywrócić równowagę pomiędzy funkcją komunikacyjną a rolą reprezentacyjnej przestrzeni publicznej.

– Od początku zależało nam, żeby ulicę Zwycięstwa zmieniać razem – z mieszkańcami, użytkownikami ulicy i przedsiębiorcami, z którymi rozmawialiśmy i których pytaliśmy o zdanie. Zaproponowane rozwiązania idą w kierunku ulicy dobrej do życia i wygodnej dla wszystkich: seniorów, dzieci czy osób ze szczególnymi potrzebami, mieszkańców, przedsiębiorców i kierowców. To nadal będzie ulica przystosowana do ruchu samochodów, jednak znacznie bardziej bezpieczna – mówi Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic.

Projekt po konsultacjach

Koncepcja przebudowy powstała po kilku etapach analiz prowadzonych przez Biuro Urbanisty Miasta – podkreślają w Urzędzie Miasta Gliwice. W styczniu 2025 roku odbyły się warsztaty z udziałem architektów, urbanistów i społeczników. Następnie testowano różne warianty organizacji ruchu i zagospodarowania ulicy, a także przeprowadzono badania, wywiady i ankiety.

W konsultacjach uczestniczyli również mieszkańcy i przedsiębiorcy. Jak wynika z badań, 76 proc. ankietowanych uznało zmiany na Zwycięstwa za absolutnie konieczne. Najczęściej wskazywano potrzebę większej ilości zieleni, większej liczby miejsc do siedzenia, poprawy estetyki, lepszych warunków dla lokalnego handlu oraz większego bezpieczeństwa przy zachowaniu przejezdności ulicy.

Testy wykazały także, że nowe rozwiązania nie pogorszyły płynności przejazdu. Dzięki temu, mimo zachowania pełnowymiarowej jezdni, możliwe będzie wygospodarowanie większej przestrzeni dla pieszych.

Cztery etapy prac

Modernizacja została podzielona na cztery etapy. Pierwszy obejmie odcinek od ul. Dolnych Wałów do ul. Wyszyńskiego i wystartuje w drugiej połowie września 2026 roku. Oprócz nowej organizacji przestrzeni zaplanowano tam przebudowę infrastruktury podziemnej, w tym wodociągu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazociągu oraz oświetlenia ulicznego. Na czas robót przygotowana zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Zakończenie tego etapu planowane jest na wakacje 2027 roku. Koszt prac szacowany jest na około 9 mln zł.

– Zakładamy sprawną realizację inwestycji. Musimy jednak pamiętać, że ostateczne tempo prac będzie zależało od stanu infrastruktury podziemnej, który poznamy dopiero po rozpoczęciu robót ziemnych. Od tego uzależniamy również harmonogram kolejnych etapów – mówi Artur Kruczek, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

Drugi etap obejmie odcinek od ul. Wyszyńskiego do ul. Kłodnickiej wraz z przebudową skrzyżowań oraz ul. Wyszyńskiego od ul. Dworcowej do placu Piłsudskiego. W tej części inwestycji przewidziano też drogę rowerową w ciągu ul. Wyszyńskiego i zagospodarowanie placu przed Urzędem Miejskim. Przetarg na dokumentację projektową ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku, a start robót planowany jest na przełom 2027 i 2028 roku.

Trzeci etap obejmie odcinek od ul. Kłodnickiej do Skweru Europejskiego, a czwarty Plac Inwalidów Wojennych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Dolnych Wałów.

Więcej zieleni i miejsc do odpoczynku

Jednym z najważniejszych założeń projektu jest stworzenie bardziej przyjaznej przestrzeni publicznej. Nowa koncepcja opiera się na powtarzalnych modułach o długości 15 metrów. Każdy z nich będzie zawierał strefę zieloną oraz strefę użytkową, którą będzie można przeznaczyć na ławki, krótkie postoje, ogródki gastronomiczne, stojaki rowerowe lub inne elementy miejskiego wyposażenia.

Drzewa sadzone w gruncie mają dawać cień i poprawiać mikroklimat, a rabaty bylinowo-trawiaste zwiększą retencję wody opadowej. W efekcie ulica ma stać się nie tylko bardziej estetyczna, ale też bardziej odporna na upały.

Na odcinku od ul. Dolnych Wałów do ul. Wyszyńskiego przewidziano układ asymetryczny. Po stronie wschodniej pozostanie przestrzeń do obsługi bram, dostaw i lokali usługowych, natomiast po stronie zachodniej pojawi się pas zieleni wysokiej, zieleń urządzona oraz miejsca wypoczynku.

Na kolejnym odcinku, od ul. Wyszyńskiego do ul. Dubois, zieleń ma tworzyć spójną kompozycję z drzewami po jednej stronie i niższymi nasadzeniami po drugiej.

Komfort i bezpieczeństwo

Nowa nawierzchnia ma zostać wykonana z ciętej kostki granitowej na jezdni oraz płyt granitowych na chodnikach. Takie rozwiązanie ma zapewnić równą i wygodną powierzchnię dla wszystkich użytkowników, w tym seniorów, rodziców z wózkami oraz osób poruszających się na wózkach.

Projekt uwzględnia także potrzeby osób niewidomych i słabowidzących. Przewidziano oznaczenia tyflograficzne, a kontrastowe obramowania zieleńców wykonane ze stali corten mają ułatwiać orientację w przestrzeni.

Zmiany mają też ograniczyć uciążliwość hałasu. W zwartej zabudowie ulicy dźwięki samochodów odbijają się od elewacji kamienic, przez co są bardziej odczuwalne. Równa nawierzchnia z ciętej kostki granitowej ma pomóc zmniejszyć ten efekt. W pierwszym etapie pojawi się również wyniesione skrzyżowanie z ul. Dolnych Wałów, wyniesione przejście dla pieszych oraz nowe oświetlenie.

Ulica nadal przejezdna

Jednym z kluczowych założeń inwestycji jest zachowanie funkcji komunikacyjnej ulicy. Na całej długości pozostanie pełnowymiarowa jezdnia z ruchem dwukierunkowym, a na Zwycięstwa nadal będzie obowiązywać strefa Tempo 30.

Miasto chce też zadbać o potrzeby przedsiębiorców. W pierwszym etapie, na najbardziej handlowym odcinku między ul. Dolnych Wałów a ul. Wyszyńskiego, zaplanowano trzy miejsca krótkiego postoju dla dostaw. Mają one ułatwić rozładunek towarów bez blokowania pasa ruchu. Przewidziano również miejsce dla sezonowych ogródków gastronomicznych.

Ruch pieszy, rowerowy i autobusy

Modernizacja ma połączyć różne formy poruszania się po centrum: piesze, rowerowe, samochodowe i komunikację publiczną. Rowerzyści nadal będą poruszać się po jezdni zgodnie z zasadami obowiązującymi w strefie Tempo 30, ale kolejne etapy inwestycji mają poprawić spójność infrastruktury rowerowej, między innymi dzięki projektowanej drodze rowerowej w ciągu ul. Wyszyńskiego.

Analizowano także organizację komunikacji autobusowej i lokalizację przystanków. Zakłada się utrzymanie linii A4, obsługiwanej autobusami standardowej długości. Przystanek na odcinku od ul. Dolnych Wałów do ul. Wyszyńskiego pozostanie w dotychczasowym miejscu.

Dokumentacja dla kolejnego etapu, między ul. Wyszyńskiego a ul. Kłodnicką, ma uwzględniać również dostępność przystanków i ich czytelne wkomponowanie w nowy układ zieleni oraz ciągów pieszych.

Informacje o dalszych pracach na ul. Zwycięstwa

Miasto zapowiada regularne informowanie o postępach inwestycji, kolejnych etapach prac i zmianach w organizacji ruchu, także komunikacji publicznej. Planowane są również spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

Koncepcję modernizacji ulicy Zwycięstwa zaprezentowano w miejscu ekspozycji wystawy „Zwycięstwa – zapis miejsca i czasu” grupy fotograficznej „Aczkolwiek” przy ul. Zwycięstwa. Wizualizacje pierwszego etapu można oglądać w witrynach biura festiwalowego Biennale Gliwice przy ul. Zwycięstwa 36.