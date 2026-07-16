Transformacja od A do Z

TAURON Nowe Technologie z 6 mln zł dofinansowania na rozwój sieci ładowania pojazdów elektrycznych

TAURON Nowe Technologie pozyskał ponad 6 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych w województwie śląskim. To jeden z elementów strategii rozwoju energetycznego giganta i realizacji programu transformacji energetycznej.   

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

16 lipca 2026, 08:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron

Tauron chwali się dofinansowaniem

fot: Tauron

TAURON Nowe Technologie pozyskał ponad 6 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych w województwie śląskim. To jeden z elementów strategii rozwoju energetycznego giganta i realizacji programu transformacji energetycznej.   

Dzięki przyznanej dotacji spółka zrealizuje inwestycję, która będzie dostępna dla użytkowników samochodów elektrycznych w ramach ogólnodostępnej sieci eTAURON. Co istotne, pozyskane dofinansowanie pokrywa 100% kosztów związanych z budową i montażem infrastruktury ładowania.

Nowe centra ładowania powstaną w Katowicach przy ul. Góreckiego oraz na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Urządzenia zwiększą dostępność szybkiego i wygodnego ładowania pojazdów elektrycznych na terenie województwa śląskiego.

Transformacja energetyczna to nie tylko rozwój odnawialnych źródeł energii, ale także budowa nowoczesnego ekosystemu usług, które wspierają ograniczanie emisji i elektryfikację transportu. Elektromobilność odgrywa w tym procesie kluczową rolę, dlatego konsekwentnie rozwijamy sieć eTAURON, zapewniając kierowcom dostęp do niezawodnej infrastruktury ładowania. Pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środki są bardzo atrakcyjnym instrumentem wsparcia dla operatorów takich jak eTAURON. Dzięki nim możemy odpowiadać na rosnące potrzeby rynku. To korzyść zarówno dla użytkowników pojazdów elektrycznych, jak i dla całego procesu transformacji energetycznej naszego regionu - mówi Bartłomiej Wyczałkowski, prezes TAURON Nowe Technologie.

Sieć eTAURON konsekwentnie się rozwija

Sieć eTAURON konsekwentnie rozwija swoją obecność na rynku elektromobilności, oferując kierowcom dostęp do 200 stacji ładowania w czterech województwach południowej Polski. Część urządzeń przechodzi obecnie proces repowerigu – w 20 lokalizacjach kierowcy będą mieli niebawem dostęp do szybkich urządzeń typu DC o mocy 180 kW.

Większość stacji w systemie eTAURON zasilana jest certyfikowaną energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

W 2035 roku TAURON będzie posiadał na swoim terenie co najmniej 1000 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

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