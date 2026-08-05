W dniach 29 września – 1 października 2026 roku w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi BioPower Poland – wydarzenie poświęcone technologiom biogazu, biometanu, biopaliw, biomasy oraz rozwiązaniom wspierającym rozwój odnawialnych źródeł energii. To spotkanie dla przedstawicieli rolnictwa, przemysłu, sektora komunalnego, gospodarki odpadami, samorządów, inwestorów oraz firm dostarczających technologie dla rynku bioenergii.

W dniach 29 września – 1 października 2026 roku w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi BioPower Poland – wydarzenie poświęcone technologiom biogazu, biometanu, biopaliw, biomasy oraz rozwiązaniom wspierającym rozwój odnawialnych źródeł energii. To spotkanie dla przedstawicieli rolnictwa, przemysłu, sektora komunalnego, gospodarki odpadami, samorządów, inwestorów oraz firm dostarczających technologie dla rynku bioenergii.

Zakres targów obejmie m.in. instalacje biogazowe i biometanowe, systemy kogeneracyjne, technologie przetwarzania odpadów organicznych, rozwiązania dla biogazowni rolniczych i przemysłowych, a także wykorzystanie biomasy w energetyce. BioPower Poland będzie miejscem prezentacji praktycznych rozwiązań odpowiadających na potrzeby transformacji energetycznej, zwiększania niezależności energetycznej oraz efektywnego zagospodarowania surowców organicznych.

Jednym z najważniejszych elementów wydarzenia będzie konferencja Green Gas Poland 2026 – VIII Konferencja Biogazu i Biometanu, organizowana przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego. Obecność UPEBBI nadaje targom silny wymiar ekspercki i sprawia, że BioPower Poland będzie nie tylko przestrzenią wystawienniczą, ale również miejscem realnej debaty o przyszłości rynku biogazu i biometanu w Polsce.

Program konferencji obejmie kluczowe zagadnienia dla branży, w tym regulacje, finansowanie inwestycji, rozwój biogazowni rolniczych, potencjał biometanu, biogaz kogeneracyjny oraz rolę spółdzielni energetycznych. Uczestnicy będą mogli wysłuchać ekspertów, przedstawicieli rynku, organizacji branżowych i instytucji, a także poznać praktyczne przykłady wdrożeń oraz kierunki rozwoju sektora.

Połączenie części targowej z rozbudowanym programem merytorycznym sprawia, że BioPower Poland będzie wydarzeniem o szczególnej wartości dla firm i instytucji aktywnie uczestniczących w transformacji energetycznej. To okazja do poznania technologii, rozmów z dostawcami rozwiązań, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów biznesowych z podmiotami, które realnie wpływają na rozwój rynku bioenergii.

Data i miejsce: 29 września – 1 października 2026, Ptak Warsaw Expo

Konferencja Green Gas Poland: 28–29 września 2026

Godziny otwarcia targów: 10:00–17:00

Rejestracja: bezpłatny bilet po rejestracji online

Dojazd: bezpłatny parking oraz linie 703 i 711 z Warszawy