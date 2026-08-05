Rozpoczął się plebiscyt publiczności w ramach XXVII edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Wśród zgłoszonych realizacji są obiekty związane z górnictwem i hutnictwem. Głosowanie trwa do 31 sierpnia 2026 r.

Rozpoczął się plebiscyt publiczności w ramach XXVII edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Wśród zgłoszonych realizacji są obiekty związane z górnictwem i hutnictwem. Głosowanie trwa do 31 sierpnia 2026 r.

Coroczny konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego organizowany jest przez samorząd województwa śląskiego. Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju

- Dobrej jakości przestrzeń, mająca charakter użyteczności publicznej przyczynia się do gospodarczego i społecznego rozwoju w skali lokalnej i regionalnej. Dlatego tak ważne jest kształtowanie i ochrona jej wysokiej jakości – czytamy na stronie konkursu.

Głosowanie trwa do 31 sierpnia 2026 r.

Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego. Do tegorocznej edycji zgłoszono 30 realizacji z różnych części województwa śląskiego. Plebiscyt publiczności już ruszył, a głosowanie na stronie npp.slaskie.pl trwa do 31 sierpnia 2026 r.

Każdy uczestnik plebiscytu może wskazać trzy realizacje, przyznając wybranym obiektom odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. Realizacja, która uzyska najwyższą liczbę punktów, otrzyma Nagrodę Publiczności.

Równolegle zgłoszone realizacje oceni Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Rekomendacje Komisji zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Śląskiego, który przyzna Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego.

Lista realizacji zgłoszonych do konkursu: