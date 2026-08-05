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Głosowanie w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Woj. Śląskiego. Są górnicze obiekty

Rozpoczął się plebiscyt publiczności w ramach XXVII edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Wśród zgłoszonych realizacji są obiekty związane z górnictwem i hutnictwem. Głosowanie trwa do 31 sierpnia 2026 r.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

5 sierpnia 2026, 11:04
źródło: portal gospodarka i ludzie

Przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" w konkursie NPP woj. śląskiego

Rozpoczął się plebiscyt publiczności w ramach XXVII edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Wśród zgłoszonych realizacji są obiekty związane z górnictwem i hutnictwem. Głosowanie trwa do 31 sierpnia 2026 r.

Coroczny konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego organizowany jest przez samorząd województwa śląskiego. Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju

- Dobrej jakości przestrzeń, mająca charakter użyteczności publicznej przyczynia się do gospodarczego i społecznego rozwoju w skali lokalnej i regionalnej. Dlatego tak ważne jest kształtowanie i ochrona jej wysokiej jakości – czytamy na stronie konkursu.

Głosowanie trwa do 31 sierpnia 2026 r.

Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego. Do tegorocznej edycji zgłoszono 30 realizacji z różnych części województwa śląskiego. Plebiscyt publiczności już ruszył, a głosowanie na stronie npp.slaskie.pl trwa do 31 sierpnia 2026 r.

Każdy uczestnik plebiscytu może wskazać trzy realizacje, przyznając wybranym obiektom odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. Realizacja, która uzyska najwyższą liczbę punktów, otrzyma Nagrodę Publiczności.

Równolegle zgłoszone realizacje oceni Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Rekomendacje Komisji zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Śląskiego, który przyzna Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego.

Lista realizacji zgłoszonych do konkursu:

  • Budowa Centrum Sportu i Rekreacji MORGI w Łodygowicach
  • "Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu" wraz z wystawą "Czeladź - Górnicza tożsamość - stała ekspozycja w Postindustrialnym Centrum Dziedzictwa Zagłębia Węglowego w Czeladzi"
  • Dom Ludowy ze Strażnicą OSP w Krzyżowicach
  • Padel Up w Katowicach
  • Zadaszenie widowni amfiteatru „Pod Muńcołem” w Ujsołach
  • Śladem Dwóch Hut – Hutniczy Szlak Spacerowy. Etap 2 w Chorzowie
  • Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju
  • Rozbudowa szkoły podstawowej w Jasienicy
  • Przystań żeglarska przy jeziorze Paprocany w Tychach
  • Centrum Kultury STODOŁA w Hażlach
  • Rewitalizacja zabytkowego Spichlerza z XVIII wieku na Centrum Edukacyjno - Kulturalne "U Kossaków" w Brennej
  • Nowy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy
  • Staw Kajakowy w Ustroniu
  • Przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Pszowie
  • Budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Pszczynie
  • Rewitalizacja Parku Sportowego Milenium - Międzypokoleniowe Centrum Aktywności w Wojkowicach
  • MDK Witosa – budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku w Katowicach
  • Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 r. wokół pałacu Ludwika von Ballestrema – Gorzelnia w Kochanowicach
  • Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie
  • Galeria Sztuki Rzeczna w Rybniku
  • „Obiekt Prinz Schoenaich i Warsztat Elektryczny - wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” w Zabrzu
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) w Rybniku „Ajnfart” w Rybniku
  • Rewitalizacja przestrzeni publicznej pn: „Zielony Kwartał KWK Rozbark" w Bytomiu
  • Budowa placu zabaw w sołectwie Dzięgielów
  • Zielona przestrzeń w Goleszowie Równi
  • Rozbudowa z przebudową budynku OSP i hali sportowej w Żorach
  • Rewitalizacja centrum Gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej w Jejkowicach
  • Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Tarnowskich Górach
  • Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kłobucku
  • Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach

Powiązane tematy:

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego województwo śląskie

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