TAURON Ciepło uzyskał certyfikat ISO 50001, potwierdzający zgodność wdrożonego w spółce Systemu Zarządzania Energią z wymaganiami międzynarodowej normy. To efekt blisko dwuipółletnich prac, które objęły analizę procesów, wdrożenie procedur, wyznaczenie celów energetycznych oraz budowę systemu monitorowania wyników.

TAURON Ciepło uzyskał certyfikat ISO 50001, potwierdzający zgodność wdrożonego w spółce Systemu Zarządzania Energią z wymaganiami międzynarodowej normy. To efekt blisko dwuipółletnich prac, które objęły analizę procesów, wdrożenie procedur, wyznaczenie celów energetycznych oraz budowę systemu monitorowania wyników.

Długa droga do certyfikatu

Wdrożenie systemu rozpoczęło się w grudniu 2023 roku i miało charakter ogólnospółkowy. W projekt zaangażowani byli pracownicy centrali oraz wielu obszarów działalności, w tym planowania, produkcji, remontów, HR, ochrony środowiska, controllingu, zakupów, inwestycji i bezpieczeństwa pracy.

Zwieńczeniem prac był pięciodniowy audyt certyfikujący przeprowadzony w lipcu 2026 roku przez niezależną jednostkę certyfikującą. Jego pozytywny wynik potwierdził zarówno spełnienie wymagań normy ISO 50001, jak i skuteczność działań spółki w obszarze zarządzania energią.

Co oznacza ISO 50001?

Jak podkreśla spółka, certyfikacja jest potwierdzeniem, że energia jest zarządzana w TAURON Ciepło w sposób uporządkowany i systemowy, a firma konsekwentnie realizuje działania służące poprawie efektywności energetycznej. Norma ISO 50001 należy do najważniejszych międzynarodowych standardów wspierających organizacje w ograniczaniu zużycia energii i wpływu działalności na środowisko.

– Uzyskanie certyfikatu ISO 50001 to ważny krok w rozwoju TAURON Ciepło i potwierdzenie, że efektywne zarządzanie energią jest jednym z priorytetów naszej działalności. Wdrożony system pozwala nam jeszcze skuteczniej zarządzać zużyciem energii, identyfikować obszary wymagające usprawnień oraz realizować działania przynoszące wymierne korzyści zarówno organizacyjne, jak i ekonomiczne. To także wyraźny sygnał dla naszych klientów i partnerów biznesowych, że rozwijamy nowoczesne i odpowiedzialne standardy zarządzania energią – mówi Ewelina Stępczyk, wiceprezes zarządu TAURON Ciepło.

System do dalszego doskonalenia

Uzyskany certyfikat nie kończy procesu zmian. W kolejnych latach spółka będzie przechodzić coroczne audyty nadzoru, które mają potwierdzać skuteczność funkcjonowania systemu. Po zakończeniu trzyletniego cyklu certyfikacji przewidziano także audyt recertyfikacyjny.

TAURON Ciepło zapowiada, że będzie kontynuować monitorowanie wyników energetycznych, wyznaczanie nowych celów i wdrażanie działań doskonalących. Efektywność energetyczna ma pozostać jednym z kluczowych elementów zarządzania organizacją.