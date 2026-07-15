Blisko 28,4 tys. ton lotniczego frachtu obsłużono w I poł. 2026 r. w terminalu cargo katowickiego lotniska. To o blisko 30 proc. więcej, niż przed rokiem - podały w środę służby prasowe portu.

Blisko 28,4 tys. ton lotniczego frachtu obsłużono w I poł. 2026 r. w terminalu cargo katowickiego lotniska. To o blisko 30 proc. więcej, niż przed rokiem - podały w środę służby prasowe portu.

Katowice Airport jest największym regionalnym lotniskiem w Polsce w segmencie przewozów komercyjnego cargo lotniczego. W całym 2025 r. obsłużyło rekordowe dotąd ok. 46,5 tys. ton frachtu.

Przeładowano 28 356 ton ładunków

Jak wynika ze środowej informacji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL), które zarządza katowickim lotniskiem, od początku stycznia br. do końca czerwca przeładowano tam 28 356 ton ładunków. To o 6 402 tony (o 29 proc.) więcej, w porównaniu z tym samym okresem ub. roku i najwięcej w ciągu półrocza w historii portu.

W I poł. 2026 r. frachtowce wykonały na katowickim lotnisku 1522 operacje lotnicze, wobec 1432 rok wcześniej (wzrost o 6 proc.). Według prezesa GTL Artura Tomasika dane za półrocze wskazują na umacnianie się Katowice Airport na pozycji lidera przewozów towarowych wśród polskich portów regionalnych.

"Jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia zakładanego celu - obsłużenia rekordowych 50 tys. ton frachtu w tym roku. Cały czas intensywnie pracujemy nad projektem drugiego terminalu towarowego. Jego budowa powinna rozpocząć się w przyszłym roku" - zasygnalizował Tomasik.

Katowice Airport dysponuje obecnie terminalem cargo o powierzchni 12 tys. m kw. i przedterminalową płytą postojową ze stanowiskami, na których można prowadzić obsługę naziemną kilku dużych samolotów frachtowych jednocześnie. Lotnisko wdrożyło w nim proces szybkiej odprawy celnej dla przesyłek (IOOS H7), dzięki której odprawa celna kilkudziesięciu tysięcy przesyłek z jednego rejsu all-cargo zajmuje ok. 6-7 godzin.

W kwietniu br. GTL i DHL Express porozumiały się ws. budowy do końca 2028 r. i uruchomienia w 2029 r. nowego terminalu cargo oraz jego późniejszego najmu. Terminal z dostępem do płyty lotniska będzie mógł obsłużyć do 6 tys. przesyłek na godzinę

Firmy kurierskie

Obecnie oddziały na lotnisku prowadzą firmy kurierskie, jak DHL Express, UPS i FedEx, obsługując stamtąd całą południową Polskę. Lufthansa Cargo prowadzi tam ogólnopolski punkt integracji frachtu w modelu RFS (Road Feeder Service), który opiera się na transporcie przesyłek między lotniskami za pomocą pojazdów ciężarowych

W siatce połączeń cargo katowickiego lotniska są m.in. dwie czarterowe trasy all-cargo z Chin. To średnio pięć rejsów w tygodniu. Central Airlines obsługuje połączenie z Chengdu szerokokadłubowym Boeingiem 777, a Suparna Airlines z Nankinu Boeingiem 747-400. Każdy lot dostarcza ok. 100 ton frachtu.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce w segmencie przewozów pasażerskich, jest krajowym liderem w ruchu czarterowym. W 2025 r. z jego połączeń skorzystało 7,3 mln pasażerów, a prognozy na 2026 r. zakładają obsłużenie około 7,9 mln podróżnych.