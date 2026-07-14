73 nowe autobusy elektryczne dla GZM. Zakończyły się odbiory pojazdów

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zakończyła odbiory 73 nowych autobusów elektrycznych. Pojazdy trafiły do czterech Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej i już wzmacniają flotę obsługującą mieszkańców Metropolii. Wraz z autobusami GZM pozyskała 45 ładowarek. Łączna wartość realizowanych zamówień to blisko 305 mln zł brutto. Zdecydowana większość tej kwoty pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zakończyła odbiory 73 nowych autobusów elektrycznych. Pojazdy trafiły do czterech Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej i już wzmacniają flotę obsługującą mieszkańców Metropolii. Wraz z autobusami GZM pozyskała 45 ładowarek. Łączna wartość realizowanych zamówień to blisko 305 mln zł brutto. Zdecydowana większość tej kwoty pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia konsekwentnie realizuje program wymiany taboru wykorzystywanego w publicznym transporcie zbiorowym. Po wcześniejszym odbiorze autobusów wodorowych zakończył się kolejny ważny etap tego procesu – dostawa i odbiór autobusów elektrycznych.

– Skala tego zakupu pokazuje, jak wiele możemy osiągnąć, działając wspólnie jako Metropolia. 73 nowe autobusy elektryczne to realna zmiana, którą mieszkańcy zobaczą na ulicach naszych miast. Wspieramy w ten sposób operatorów w wymianie starszego taboru, a jednocześnie konsekwentnie budujemy nowoczesny transport publiczny, który jest bardziej przyjazny dla mieszkańców i środowiska. Ważne jest również to, że pozyskaliśmy bardzo wysokie dofinansowanie, dzięki któremu możemy przeprowadzić tę zmianę na tak dużą skalę – mówi Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Nowe autobusy elektryczne, które Metropolia przekazuje PKM Gliwice, to dobra wiadomość dla pasażerów i kolejny krok w stronę nowoczesnej, bardziej ekologicznej komunikacji. PKM Gliwice ma obecnie 219 autobusów, z czego 28 to pojazdy elektryczne, a 47 – hybrydowe. To pokazuje, że systematycznie zwiększamy liczbę autobusów przyjaznych środowisku. Nowe przegubowe autobusy marki Irizar będą ciche, wygodne, niskopodłogowe i dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Ich wyposażenie poprawi także bezpieczeństwo i komfort podróży. Cieszę się, że możemy realizować takie inwestycje dzięki wsparciu środków krajowych i unijnych, w tym z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu rozwijamy komunikację miejską, nie obciążając nadmiernie budżetu miasta. To także przykład dobrej współpracy samorządów w Metropolii, która przynosi mieszkańcom realne korzyści – mówi Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic.

Łącznie, w ramach trzech realizowanych przedsięwzięć dofinansowanych z KPO (Hydrogen GZM, Zielony Transport GZM etap I i II), GZM pozyskała 73 autobusy elektryczne (42 wyprodukowane przez firmę Solaris i 31 marki Irizar) oraz 45 ładowarek. Nowe pojazdy trafiły do czterech przedsiębiorstw komunikacji miejskiej:

PKM Świerklaniec – 49 autobusów elektrycznych i 30 ładowarek,

PKM Katowice – 9 autobusów i 5 ładowarek,

PKM Sosnowiec – 8 autobusów i 6 ładowarek,

PKM Gliwice – 7 autobusów i 4 ładowarki.

Największe wzmocnienie floty objęło PKM Świerklaniec, do którego trafiły dwie trzecie wszystkich zakupionych autobusów elektrycznych.

45 ładowarek dla autobusów elektrycznych

Wraz z nowymi autobusami GZM rozbudowała infrastrukturę niezbędną do obsługi pojazdów zeroemisyjnych. Ładowarki zostały uruchomione przede wszystkim na terenie zajezdni przedsiębiorstw komunikacyjnych. Jedna z nich znajduje się również na pętli autobusowej przy ul. Kościuszki w Będzinie.

Infrastruktura obejmuje zarówno ładowarki mniejszej mocy, przeznaczone głównie do ładowania autobusów podczas postoju na zajezdniach, jak i urządzenia dużej mocy, umożliwiające szybsze uzupełnianie energii.

Kolejny krok w stronę zeroemisyjnego transportu

Zakup 73 autobusów elektrycznych to kolejny etap budowy nowoczesnego i zeroemisyjnego transportu publicznego w GZM. Metropolia, kupując pojazdy wraz z niezbędną infrastrukturą, wspiera operatorów w wymianie starszego taboru na autobusy zeroemisyjne. Ma to szczególne znaczenie w centralnych częściach miast, gdzie natężenie ruchu, liczba pasażerów i koncentracja mieszkańców są największe. Zastępowanie starszych pojazdów autobusami elektrycznymi oznacza ograniczenie lokalnej emisji spalin i hałasu, a tym samym bezpośrednio wpływa na jakość życia mieszkańców.

Nowe pojazdy uzupełniają autobusy wodorowe, które GZM odebrała w styczniu br. Dzięki temu flota obsługująca transport publiczny na obszarze Metropolii jest stopniowo wzmacniana pojazdami wykorzystującymi różne technologie zeroemisyjne.

Ponad 336 mln zł na autobusy i infrastrukturę

Łączna wartość elektrycznej części realizowanych zamówień wynosi około 304,6 mln zł brutto. Zakupy zostały zrealizowane w ramach trzech przedsięwzięć:

elektryczna część projektu Hydrogen GZM – 85,5 mln zł brutto,

Zielony Transport GZM – 133,7 mln zł brutto,

Zielony Transport GZM – Etap II – 85,4 mln zł brutto.

Wcześniej odebrana część wodorowa projektu Hydrogen GZM miała wartość blisko 31,9 mln zł brutto.

Wsparcie z KPO

Realizacja przedsięwzięć była możliwa dzięki znaczącemu wsparciu ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla trzech projektów wynosi ponad 257,3 mln zł, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych na poziomie ponad 273,5 mln zł.

Oznacza to, że średnio ponad 94 proc. kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięć zostało pokrytych z dofinansowania.

Poziom wsparcia dla poszczególnych projektów wyniósł:

95,41 proc. dla projektu Hydrogen GZM,

91,35 proc. dla projektu Zielony Transport GZM,

96,54 proc. dla projektu Zielony Transport GZM – etap II.

Zakończenie odbiorów 73 autobusów elektrycznych to jeden z największych dotychczasowych etapów wymiany taboru autobusowego realizowanych przez GZM. Nowe pojazdy i infrastruktura ładowania będą służyć mieszkańcom w różnych częściach Metropolii, wzmacniając ofertę nowoczesnego i zeroemisyjnego transportu publicznego.