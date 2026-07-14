Transformacja od A do Z

TAURON inwestuje w Wolbromiu w źródło ciepła wolne od opłat ETS

Prace związane z budową nowoczesnego, niskoemisyjnego źródła ciepła dla Wolbromia przebiegają zgodnie z planem. TAURON Ciepło kontynuuje działania przygotowawcze i  projektowe związane z realizacją inwestycji, która zapewni mieszkańcom stabilne, ekologiczne i efektywne źródło ogrzewania.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

14 lipca 2026, 11:55
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron

Nowa inwestycja energetycznego giganta

fot: Tauron

Prace związane z budową nowoczesnego, niskoemisyjnego źródła ciepła dla Wolbromia przebiegają zgodnie z planem. TAURON Ciepło kontynuuje działania przygotowawcze i  projektowe związane z realizacją inwestycji, która zapewni mieszkańcom stabilne, ekologiczne i efektywne źródło ogrzewania.

Inwestycja w nowe źródło kogeneracyjne o mocy około 4 MWt oparte o paliwo gazowe, realizowana jest na podstawie umowy zawartej z Wolbromską Spółdzielnią Mieszkaniową i została zaprojektowana „na miarę” - na potrzeby miasta i jego mieszkańców. Inwestycja w nowoczesną, efektywną  jednostkę przełoży się na niższe ceny za ogrzewanie.

Obecnie prowadzone są kolejne etapy prac przygotowawczych i projektowych. Harmonogram inwestycji pozostaje aktualny, a uruchomienie dostaw ciepła z nowego źródła planowane jest na koniec 2027 roku.

 – Konsekwentnie realizujemy kolejne etapy projektu i dziś możemy potwierdzić, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Od początku zależało nam na stworzeniu rozwiązania, które zapewni mieszkańcom Wolbromia bezpieczeństwo dostaw ciepła, wysoką efektywność oraz niższe ceny za ciepło.  Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii nowe źródło produkcji ciepła w Wolbromiu będzie wolne od systemów opłat ETS – mówi Ireneusz Perkowski, Wiceprezes Zarządu TAURON Ciepło.

Nowe źródło ciepła 

Nowe źródło ciepła przyniesie lokalnej społeczności szereg korzyści, w tym stabilne dostawy energii cieplnej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawę jakości powietrza. Dzięki zastosowaniu wysokosprawnej technologii kogeneracyjnej, system będzie również efektywny i dostosowany do lokalnych potrzeb.Projekt został zainicjowany w 2025 roku wraz z podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy TAURON Ciepło a Wolbromską Spółdzielnią Mieszkaniową. Od tego czasu obie strony wspólnie realizują działania przygotowujące inwestycję do etapu budowy. Realizacja przedsięwzięcia przebiega również przy bardzo dobrej współpracy z władzami miasta Wolbrom, które aktywnie wspierają działania służące poprawie bezpieczeństwa energetycznego, jakości powietrza oraz zrównoważonemu rozwojowi lokalnej społeczności.

 – Cieszy nas, że projekt spotyka się z pozytywnym odbiorem nie tylko wśród mieszkańców. Obserwujemy również zainteresowanie ze strony kolejnych wolbromskich przedsiębiorców i podmiotów działających na terenie miasta, które dostrzegają potencjał nowego, ekologicznego źródła ciepła i rozważają możliwość przyłączenia do systemu. To ważny sygnał pokazujący, że inwestycja odpowiada na realne potrzeby lokalnej społeczności i wspiera rozwój miasta – dodaje Ireneusz Perkowski.

Po zakończeniu inwestycji nowe źródło zapewni przyjazne środowisku ogrzewanie dla około 3 tys. mieszkańców Wolbromia. Planowana wartość projektu wynosi około 10 mln zł.

Inwestycja jest jednym z elementów realizacji Strategii Grupy TAURON zakładającej odejście od produkcji ciepła z węgla do 2030 roku i osiągnięcie 100-procentowego udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

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