Polska Grupa Górnicza zaprasza do współpracy przy projektach farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 36 MWp.

Polska Grupa Górnicza zaprasza do współpracy przy projektach farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 36 MWp.

- Chełm Śląski, Gierałtowice i Ruda Śląska to potencjalne lokalizacje farm FV o łącznej mocy ponad 36 MWp.- informuje Rafał Gąsior, dyrektor Biura Kontrolingu Strategicznego. – W prospekcie informacyjnym z zaproszeniem do rozmów o współpracy zamieściliśmy najważniejsze dane techniczne. – dodaje.

Uruchomiona w lutym 2025 roku Platforma to miejsce, które ma łączyć spółkę z rynkiem oraz środowiskami naukowymi. W odpowiedzi na ogłoszenia zamieszczone w ramach premiery Platformy, Spółka prowadzi dialog z podmiotami zainteresowanymi potencjalną współpracą. W ramach Platformy dostępne są także specjalne formularze kontaktowe. Służą one przedstawieniu pomysłu, określeniu zakresu potencjalnej współpracy oraz wskazaniu możliwych korzyści płynących z realizacji danego przedsięwzięcia. Dodatkowo prezentowane są prospekty informacyjne projektów, dla których spółka szuka partnerów.

- Nasze zaproszenie kierujemy do podmiotów które posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów PV o podobnym charakterze, rozwiązań lub działań zbliżonych do zakresu rozmów - informuje Łukasz Łata, Zastępca dyrektora Biura Kontrolingu Strategicznego. - Zakres i ostateczny model współpracy będzie doprecyzowywany w ramach prowadzonego dialogu z podmiotami, które odpowiedzą na zaproszenie. Na zgłoszenia czekamy do 15 września br. - dodaje.

Prospekt informacyjny z zaproszeniem do współpracy znajduje się na stronie Platformy Projektowej PGG.