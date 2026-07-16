Transformacja od A do Z

PGG szuka partnerów do budowy farm fotowoltaicznych. Potencjalną lokalizacją m.in. Ruda Śląska

Polska Grupa Górnicza zaprasza do współpracy przy projektach farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 36 MWp. 

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

16 lipca 2026, 20:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

PGG zaprasza do współpracy przy projektach farm fotowoltaicznych

fot: PGG

fot: PGG

Polska Grupa Górnicza zaprasza do współpracy przy projektach farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 36 MWp. 

- Chełm Śląski, Gierałtowice i Ruda Śląska to potencjalne lokalizacje farm FV o łącznej mocy ponad 36 MWp.- informuje Rafał Gąsior, dyrektor Biura Kontrolingu Strategicznego. 

– W prospekcie informacyjnym z zaproszeniem do rozmów o współpracy zamieściliśmy najważniejsze dane techniczne. – dodaje.

Uruchomiona w lutym 2025 roku Platforma to miejsce, które ma łączyć spółkę z rynkiem oraz środowiskami naukowymi. W odpowiedzi na ogłoszenia zamieszczone w ramach premiery Platformy, Spółka prowadzi dialog z podmiotami zainteresowanymi potencjalną współpracą. W ramach Platformy dostępne są także specjalne formularze kontaktowe. Służą one przedstawieniu pomysłu, określeniu zakresu potencjalnej współpracy oraz wskazaniu możliwych korzyści płynących z realizacji danego przedsięwzięcia. Dodatkowo prezentowane są prospekty informacyjne projektów, dla których spółka szuka partnerów.

- Nasze zaproszenie kierujemy do podmiotów które posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów PV o podobnym charakterze, rozwiązań lub działań zbliżonych do zakresu rozmów - informuje Łukasz Łata, Zastępca dyrektora Biura Kontrolingu Strategicznego.  

- Zakres i ostateczny model współpracy będzie doprecyzowywany w ramach prowadzonego dialogu z podmiotami, które odpowiedzą na zaproszenie. Na zgłoszenia czekamy do 15 września br. -  dodaje.

Prospekt informacyjny z zaproszeniem do współpracy znajduje się na stronie Platformy Projektowej PGG.

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