Zmiany w parkowaniu w Katowicach. 1 listopada MZUiM zakończy współpracę z aplikacją mPay.
Uwaga! Ważna zmiana dla parkujących. 1 listopada MZUiM zakończy współpracę z aplikacją mPay.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Zmiany w parkowaniu
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Uwaga! Ważna zmiana dla parkujących. 1 listopada MZUiM zakończy współpracę z aplikacją mPay.
Oznacza to, że kierowcy w Katowicach od 1 listopada nie będą już mogli płacić za pomocą aplikacji mPay za parkowanie na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Katowicach oraz przy Międzynarodowym Dworcu Autobusowym przy ul. Sądowej.
Osoby, które używają telefonów do opłat, nadal mogą korzystać z następujących aplikacji: moBiLET, skyCash (mobiParking), AnyPark, ePARK, EASYPARK.
Wciąż dostępne są także parkomaty, w których przyjmowana jest płatność BLIKiem, kartą lub gotówką.