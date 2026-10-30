Oznacza to, że kierowcy w Katowicach od 1 listopada nie będą już mogli płacić za pomocą aplikacji mPay za parkowanie na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Katowicach oraz przy Międzynarodowym Dworcu Autobusowym przy ul. Sądowej.

Osoby, które używają telefonów do opłat, nadal mogą korzystać z następujących aplikacji: moBiLET, skyCash (mobiParking), AnyPark, ePARK, EASYPARK.

Wciąż dostępne są także parkomaty, w których przyjmowana jest płatność BLIKiem, kartą lub gotówką.