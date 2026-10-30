Kraj i Świat

Zmiany w parkowaniu w Katowicach. 1 listopada MZUiM zakończy współpracę z aplikacją mPay.

Uwaga! Ważna zmiana dla parkujących. 1 listopada MZUiM zakończy współpracę z aplikacją mPay. 

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

30 października 2026, 16:57
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Zmiany w parkowaniu

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Uwaga! Ważna zmiana dla parkujących. 1 listopada MZUiM zakończy współpracę z aplikacją mPay. 

Oznacza to, że kierowcy w Katowicach od 1 listopada nie będą już mogli płacić za pomocą aplikacji mPay za parkowanie na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Katowicach oraz przy Międzynarodowym Dworcu Autobusowym przy ul. Sądowej. 

Osoby, które używają telefonów do opłat, nadal mogą korzystać z następujących aplikacji: moBiLET, skyCash (mobiParking), AnyPark, ePARK, EASYPARK. 

Wciąż dostępne są także parkomaty, w których przyjmowana jest płatność BLIKiem, kartą lub gotówką.

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