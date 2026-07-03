Zmiany kadrowe w PGG. Znamy nazwiska nowych dyrektorów i naczelnych inżynierów
Decyzją Zarządu Polskiej Grupy Górniczej od 1 lipca nastąpiły zmiany w kadrowe w 3 oddziałach spółki.
fot: PGG
Ruch Murcki-Staszic
fot: PGG
Decyzją Zarządu Polskiej Grupy Górniczej od 1 lipca nastąpiły zmiany w kadrowe w 3 oddziałach spółki.
Dyrektorem KWK Murcki-Staszic został Sławomir Łabędź, a naczelnym inżynierem Tomasz Janoszek.
Przekształconą w jednoruchową KWK Ruda kierują: Jacek Kowalczuk (dyrektor kopalni), Zbigniew Lewandowski (naczelny inżynier), Marcin Maciejczyk (dyrektor ds. ekonomiczno-pracowniczych).
Obowiązki naczelnego inżyniera Oddziału KWK w Likwidacji Ruch Bielszowice pełni Tomasz Jaksina.