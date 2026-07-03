Górnictwo

Zmiany kadrowe w PGG. Znamy nazwiska nowych dyrektorów i naczelnych inżynierów

Decyzją Zarządu Polskiej Grupy Górniczej od 1 lipca nastąpiły zmiany w kadrowe w 3 oddziałach spółki.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

3 lipca 2026, 08:07
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGG

Ruch Murcki-Staszic

fot: PGG

Decyzją Zarządu Polskiej Grupy Górniczej od 1 lipca nastąpiły zmiany w kadrowe w 3 oddziałach spółki.

Dyrektorem KWK Murcki-Staszic został Sławomir Łabędź, a naczelnym inżynierem Tomasz Janoszek.

Przekształconą w jednoruchową KWK Ruda kierują: Jacek Kowalczuk (dyrektor kopalni), Zbigniew Lewandowski (naczelny inżynier), Marcin Maciejczyk (dyrektor ds. ekonomiczno-pracowniczych).

Obowiązki naczelnego inżyniera Oddziału KWK w Likwidacji Ruch Bielszowice pełni Tomasz Jaksina.

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