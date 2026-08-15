W tej górniczej spółce poniedziałek 17 sierpnia będzie dniem wolnym od pracy
W Spółce Restrukturyzacji Kopalń najbliższy poniedziałek będzie dniem wolnym od pracy.
fot: Mariusz Tomalik/SRK
Siedziba SRK
fot: Mariusz Tomalik/SRK
W Spółce Restrukturyzacji Kopalń najbliższy poniedziałek będzie dniem wolnym od pracy.
15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada w tym roku w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom inny dzień wolny w konkretnym okresie rozliczeniowym.
W Spółce Restrukturyzacji Kopalń dniem wolnym od pracy za sobotnie święto będzie poniedziałek 17 sierpnia.
- W związku z tym siedziba Spółki oraz jej jednostki organizacyjne będą tego dnia nieczynne - poinformowali przedstawiciele SRK.
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Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do kontaktu od wtorku 18 sierpnia.