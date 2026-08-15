W Spółce Restrukturyzacji Kopalń najbliższy poniedziałek będzie dniem wolnym od pracy.

W Spółce Restrukturyzacji Kopalń najbliższy poniedziałek będzie dniem wolnym od pracy.

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada w tym roku w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom inny dzień wolny w konkretnym okresie rozliczeniowym.

W Spółce Restrukturyzacji Kopalń dniem wolnym od pracy za sobotnie święto będzie poniedziałek 17 sierpnia.

- W związku z tym siedziba Spółki oraz jej jednostki organizacyjne będą tego dnia nieczynne - poinformowali przedstawiciele SRK.

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