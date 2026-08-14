JSW domagała się zwrotu 1,6 mld zł

Sprawa dotyczy 1,6 mld zł zapłaconych przez Jastrzębską Spółkę Węglową w latach 2023–2024 w ramach tzw. składki solidarnościowej. Została ona wprowadzona ustawą z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Wniosek o zwrot składki JSW złożyła w kwietniu 2025 r. do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jednak MKiŚ odmówiło wszczęcia postępowania w tej sprawie, argumentując, że organ nie ma kompetencji do oceny zgodności ustawy z Konstytucją RP. Jest to wyłączne uprawnienie Trybunału Konstytucyjnego.

Postanowienie MKiŚ uchylił minister energii, który – jak informowała JSW w listopadzie 2025 r. – uznał, że wniosek spółki powinien zostać merytorycznie rozpoznany w drodze decyzji.

Minister odmówił zwrotu składki

Jak czytamy w komunikacie Jastrzębskiej Spółki Węglowej z 14 sierpnia 2026 r., minister energii 25 czerwca 2026 r. wydał decyzję odmowną, uznając wniosek spółki za niezasadny.

JSW dowiedziała się o decyzji dzień później, jednak początkowo nie podawała jej do publicznej wiadomości, uznając ją za informację poufną.

9 lipca 2026 r. spółka zwróciła się do ministra energii z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jednak 13 sierpnia 2026 r. minister wydał decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji z czerwca. Decyzja jest ostateczna w postępowaniu administracyjnym.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, że zamierza skorzystać z przysługującego spółce prawa do wniesienia środków ochrony prawnej. Oznacza to, że sprawa może trafić do sądu administracyjnego.