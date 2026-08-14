Górnictwo

Mniejszy hałas z kopalni Turów. Czesi potwierdzają

Drugi w tym roku pomiar hałasu w okolicach kopalni węgla brunatnego Turów potwierdził znaczną poprawę sytuacji - informuje samorząd Kraju Libereckiego.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

14 sierpnia 2026, 11:01
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGE GiEK

Kopalnia Turów mniej hałaśliwa.

fot: PGE GiEK

Drugi w tym roku pomiar hałasu w okolicach kopalni węgla brunatnego Turów potwierdził znaczną poprawę sytuacji - informuje samorząd Kraju Libereckiego.

Pomiary przeprowadził w maju Instytut Zdrowia w Ostrawie. Wykonywano je w godzinach nocnych od 11 do 18 maja w dwóch gminach – Uhelna i Oldrichov na Hranice. Ich wyniki wskazały, że nie przekroczono dopuszczalnej wartości całonocnego obciążenia hałasem, która wynosi 40 dB. 

W jednym przypadku pomiary w Uhelnej wykazały przekroczenie dopuszczalnej normy higienicznej.

W nocy 16 maja wartość ta osiągnęła 42,7 dB, a analiza potwierdziła, że źródłem nadmiernego hałasu była kopalnia Turów. W związku z tym ministerstwo środowiska ponownie ostrzegło stronę polską i zaapelowało o podjęcie działań w celu ograniczenia hałasu – podał samorząd Kraju Libereckiego.

Średnia zmierzona wartość w dniach od 11 do 18 maja wyniosła 36,7 dB w Uhelnej i 35,1 dB w Oldrichovie na Hranicach. To poprawa w stosunku do wyników pierwszego tegorocznego pomiaru. Zmierzone wartości wyniosły wtedy odpowiednio 41,1 dB i 36,8 dB.

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