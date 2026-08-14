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Górnictwo

Wiemy, które kopalnie fedrują najwięcej. Na podium dwa śląskie zakłady

Fundacja Instrat opublikowała najnowsze dane dotyczące wydobycia węgla kamiennego przez kopalnie węgla kamiennego w Polsce. Liderem produkcji niezmiennie jest Bogdanka, na drugim i trzecim miejscu uplasowały się śląskie zakłady.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

14 sierpnia 2026, 09:37
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Z opracowania Fundacji Instrat wynika, że wydobycie węgla kamiennego w 2025 r. spadło do 42,8 mln t, czyli o 2,7% mniej niż rok wcześniej.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Fundacja Instrat opublikowała najnowsze dane dotyczące wydobycia węgla kamiennego przez kopalnie węgla kamiennego w Polsce. Liderem produkcji niezmiennie jest Bogdanka, na drugim i trzecim miejscu uplasowały się śląskie zakłady.

Z opracowania Fundacji Instrat wynika, że wydobycie węgla kamiennego w 2025 r. spadło do 42,8 mln t, czyli o 2,7% mniej niż rok wcześniej. Jest to wynik netto – po oddzieleniu odpadów i sortowaniu (ok. 60-70 proc. wydobytego przez kopalnie surowca).

Jak informuje Instrat, największy spadek odnotowano w PGG – wydobycie w 2025 r. wyniosło według sprawozdań spółki 16,1 mln ton wobec 17,3 mln ton rok wcześniej (-7,1%). 

- Spółka wciąż dominuje na rynku węgla kamiennego, kontrolując około 39% jego krajowego wydobycia. Posiada najwięcej kopalni (7, w tym 13 ruchów) i zatrudnia najwięcej ludzi (ok. 35 tys. osób). Plan na 2026 r. zakłada dalszy spadek produkcji do 15 mln ton, tj. o 1,1 mln ton mniej r/r – spółka tłumaczy to dostosowaniem do warunków rynkowych sprzedaży - podkreślają przedstawiciele Instratu.

Wydobycie w kopalniach JSW, eksploatujących głównie złoża węgla koksowego, w 2025 r. wyniosło sumarycznie 13 mln ton (w tym 2 mln ton węgla energetycznego), To wciąż drugie miejsce w kraju pod względem wydobycia (ok. 31% krajowej produkcji węgla kamiennego). 

- Jednak wzrost wielkości wydobycia o 6,2% względem roku poprzedniego nie oznacza poprawy kondycji spółki – JSW pozostaje w trudnej sytuacji finansowej. Nie pomagają też warunki towarzyszące fedrowaniu. W ciągu roku w JSW doszło do 3 pożarów (zapalenie metanu oraz pożary endogeniczne) oraz zawalenia się zbiornika na węgiel, co skutkowało stratami w produkcji i ponoszeniem kosztów usuwania skutków katastrof - przyznają autorzy raportu.

W przypadku PKW wydobycie spadło jedynie o 1,3% względem 2024 roku. 

Jak wyglądało wydobycie w poszczególnych kopalniach?

Fundacja Instrat przedstawiła też raporty dotyczące wydobycia w poszczególnych kopalniach - na podstawie danych z Państwowego Instytutu Geologicznego oraz ze sprawozdań spółek. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że dane dość mocno się od siebie różnią.

Według danych z Państwowego Instytutu Geologicznego, na które powołuje się Instrat, wydobycie w 2025 r. w poszczególnych kopalniach wyglądało następująco:

  • Bobrek - 495
  • Bolesław Śmiały - 1 085
  • KWK Borynia-Zofiówka - 3 531
  • Budryk - 1 909
  • Knurów-Szczygłowice - 3 725
  • Mysłowice-Wesoła - 1 385
  • KWK Piast-Ziemowit - 2 163
  • KWK Pniówek - 3 968
  • KWK ROW - 5 265
  • KWK Ruda - 1 102
  • PG SILESIA - 678
  • KWK Sośnica - 747
  • KWK Murcki-Staszic - 1 233
  • LW Bogdanka - 5 873
  • ZG Brzeszcze - 853
  • ZG EKO-PLUS - 187
  • ZG Janina - 2 217
  • ZG Siltech - 58
  • ZG Sobieski - 1 450

Z kolei dane dotyczące wydobycia na podstawie sprawozdań spółek wyglądają następująco:

  • Bobrek - 641
  • LW Bogdanka - 7 569
  • ZG Brzeszcze - 930
  • ZG Janina - 1 970
  • ZG Siltech - 64
  • ZG Sobieski - 1 052

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