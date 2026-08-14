Wiemy, które kopalnie fedrują najwięcej. Na podium dwa śląskie zakłady

Fundacja Instrat opublikowała najnowsze dane dotyczące wydobycia węgla kamiennego przez kopalnie węgla kamiennego w Polsce. Liderem produkcji niezmiennie jest Bogdanka, na drugim i trzecim miejscu uplasowały się śląskie zakłady.

Z opracowania Fundacji Instrat wynika, że wydobycie węgla kamiennego w 2025 r. spadło do 42,8 mln t, czyli o 2,7% mniej niż rok wcześniej.

Fundacja Instrat opublikowała najnowsze dane dotyczące wydobycia węgla kamiennego przez kopalnie węgla kamiennego w Polsce. Liderem produkcji niezmiennie jest Bogdanka, na drugim i trzecim miejscu uplasowały się śląskie zakłady.

Z opracowania Fundacji Instrat wynika, że wydobycie węgla kamiennego w 2025 r. spadło do 42,8 mln t, czyli o 2,7% mniej niż rok wcześniej. Jest to wynik netto – po oddzieleniu odpadów i sortowaniu (ok. 60-70 proc. wydobytego przez kopalnie surowca).



Jak informuje Instrat, największy spadek odnotowano w PGG – wydobycie w 2025 r. wyniosło według sprawozdań spółki 16,1 mln ton wobec 17,3 mln ton rok wcześniej (-7,1%).

- Spółka wciąż dominuje na rynku węgla kamiennego, kontrolując około 39% jego krajowego wydobycia. Posiada najwięcej kopalni (7, w tym 13 ruchów) i zatrudnia najwięcej ludzi (ok. 35 tys. osób). Plan na 2026 r. zakłada dalszy spadek produkcji do 15 mln ton, tj. o 1,1 mln ton mniej r/r – spółka tłumaczy to dostosowaniem do warunków rynkowych sprzedaży - podkreślają przedstawiciele Instratu.

Wydobycie w kopalniach JSW, eksploatujących głównie złoża węgla koksowego, w 2025 r. wyniosło sumarycznie 13 mln ton (w tym 2 mln ton węgla energetycznego), To wciąż drugie miejsce w kraju pod względem wydobycia (ok. 31% krajowej produkcji węgla kamiennego).

- Jednak wzrost wielkości wydobycia o 6,2% względem roku poprzedniego nie oznacza poprawy kondycji spółki – JSW pozostaje w trudnej sytuacji finansowej. Nie pomagają też warunki towarzyszące fedrowaniu. W ciągu roku w JSW doszło do 3 pożarów (zapalenie metanu oraz pożary endogeniczne) oraz zawalenia się zbiornika na węgiel, co skutkowało stratami w produkcji i ponoszeniem kosztów usuwania skutków katastrof - przyznają autorzy raportu.

W przypadku PKW wydobycie spadło jedynie o 1,3% względem 2024 roku.

Jak wyglądało wydobycie w poszczególnych kopalniach?

Fundacja Instrat przedstawiła też raporty dotyczące wydobycia w poszczególnych kopalniach - na podstawie danych z Państwowego Instytutu Geologicznego oraz ze sprawozdań spółek. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że dane dość mocno się od siebie różnią.

Według danych z Państwowego Instytutu Geologicznego, na które powołuje się Instrat, wydobycie w 2025 r. w poszczególnych kopalniach wyglądało następująco:

Bobrek - 495

Bolesław Śmiały - 1 085

KWK Borynia-Zofiówka - 3 531

Budryk - 1 909

Knurów-Szczygłowice - 3 725

Mysłowice-Wesoła - 1 385

KWK Piast-Ziemowit - 2 163

KWK Pniówek - 3 968

KWK ROW - 5 265

KW K Ruda - 1 102

PG SILESIA - 678

KWK Sośnica - 747

KWK Murcki-Staszic - 1 233

LW Bogdanka - 5 873

ZG Brzeszcze - 853

ZG EKO-PLUS - 187

ZG Janina - 2 217

ZG Siltech - 58

ZG Sobieski - 1 450

Z kolei dane dotyczące wydobycia na podstawie sprawozdań spółek wyglądają następująco: