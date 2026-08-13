Górnictwo

Planują nowe kopalnie. Indie idą na przekór światowym trendom

Indie chcą zwiększyć produkcję węgla i rozważają otwieranie nowych kopalń – pisze „The Guardian”.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

13 sierpnia 2026, 15:20

fot: Coal India

Indie chcą nadal opierać się na węglu.

fot: Coal India

Indie chcą zwiększyć produkcję węgla i rozważają otwieranie nowych kopalń – pisze „The Guardian”.

„The Guardian” cytuje najnowszy raport Global Energy Monitor, zgodnie z którym w ubiegłym roku opracowano na świecie tyle projektów nowych kopalń, że mogłyby one zwiększyć światowe dostawy węgla o 2,5 miliarda ton rocznie. Oznaczałoby to wzrost o 11 proc. rok do roku, mimo że globalny popyt na ten surowiec się stabilizuje, a świat zwraca się w kierunku energii odnawialnej. Wzrost liczby wniosków i planów dotyczących otwierania nowych kopalń jest związany głównie z działaniami podejmowanymi przez Indie, a konkretnie tamtejsze stany Jharkhand i Odisha. 

Inaczej niż na świecie

Zgodnie z raportem cytowanym przez „The Guardian”, liczba propozycji dotyczących otwarcia nowych zakładów wydobywczych wzrosła w tych stanach dwukrotnie. Indie planują zwiększyć produkcję węgla o prawie 100 mln ton, do 1,15 mld ton w roku fiskalnym 2025–26, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu kraju na energię elektryczną. 

Działania Indii idą więc pod prąd globalnym trendom oraz prognozom. Według raportu Global Energy Monitor, w ostatnich latach na świecie notuje się stały spadek liczby uruchamianych kopalń. Równocześnie niedawne dane z Chin wskazują, że w pierwszych 6 miesiącach tego roku mniej niż połowa energii elektrycznej w tym kraju pochodziła z węgla. Była to pierwsza taka sytuacja w historii. 

Powiązane tematy:

indie węgiel nowe kopalnie górnictwo

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Z ostatniej chwili
Jastrzębska Spółka Węglowa

Śmiertelny wypadek w KWK Pniówek. Nie żyje 48-letni górnik

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartkowy poranek w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek. Zginął 48-letni ślusarz, który wykonywał prace związane z demontażem obudowy ścianowej.

Polecane
Kopalnia

Czy wydobycie w Polsce faktycznie przestało się opłacać? O tym w najnowszej „Górniczej"

Jakie smutne wnioski dla polskiego górnictwa wynikają z najnowszego raportu Fundacji Instrat? Jak komentuje je były wiceminister gospodarki, Jerzy Markowski? Dlaczego JSW nie może upaść? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 14 sierpnia. 

Polecane
Polityka

Poseł Matusiak szuka „grabarzy górnictwa”, ale zapomniał, ile kopalń zlikwidował PiS. Przypomnieli mu internauci

Poseł Grzegorz Matusiak z Prawa i Sprawiedliwości znów stroi się w piórka obrońcy polskiego górnictwa. W mediach społecznościowych opublikował wpis o tym, że Platforma Obywatelska to „grabarze polskiego górnictwa”. Zapomniał jednak wspomnieć, że to za rządów Prawa i Sprawiedliwości w stan likwidacji postawiono 14 kopalń węgla kamiennego lub ich wydzielonych części.

Węgiel kamienny

159 nowoczesnych urządzeń pomogło nadzorowi górniczemu

Nadzór górniczy został wyposażony w nowoczesny sprzęt do monitorowania. Pomogły w tym środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.