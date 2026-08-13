Planują nowe kopalnie. Indie idą na przekór światowym trendom

„The Guardian” cytuje najnowszy raport Global Energy Monitor, zgodnie z którym w ubiegłym roku opracowano na świecie tyle projektów nowych kopalń, że mogłyby one zwiększyć światowe dostawy węgla o 2,5 miliarda ton rocznie. Oznaczałoby to wzrost o 11 proc. rok do roku, mimo że globalny popyt na ten surowiec się stabilizuje, a świat zwraca się w kierunku energii odnawialnej. Wzrost liczby wniosków i planów dotyczących otwierania nowych kopalń jest związany głównie z działaniami podejmowanymi przez Indie, a konkretnie tamtejsze stany Jharkhand i Odisha.

Inaczej niż na świecie

Zgodnie z raportem cytowanym przez „The Guardian”, liczba propozycji dotyczących otwarcia nowych zakładów wydobywczych wzrosła w tych stanach dwukrotnie. Indie planują zwiększyć produkcję węgla o prawie 100 mln ton, do 1,15 mld ton w roku fiskalnym 2025–26, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu kraju na energię elektryczną.

Działania Indii idą więc pod prąd globalnym trendom oraz prognozom. Według raportu Global Energy Monitor, w ostatnich latach na świecie notuje się stały spadek liczby uruchamianych kopalń. Równocześnie niedawne dane z Chin wskazują, że w pierwszych 6 miesiącach tego roku mniej niż połowa energii elektrycznej w tym kraju pochodziła z węgla. Była to pierwsza taka sytuacja w historii.