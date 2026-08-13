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Górnictwo

Śmiertelny wypadek w KWK Pniówek. Nie żyje 48-letni górnik

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartkowy poranek w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek. Zginął 48-letni ślusarz, który wykonywał prace związane z demontażem obudowy ścianowej.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

13 sierpnia 2026, 15:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Kopalnia Pniówek

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartkowy poranek w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek. Zginął 48-letni ślusarz, który wykonywał prace związane z demontażem obudowy ścianowej.

Do wypadku doszło ok. godz. 10.45, w komorze demontażowej sekcji na poziomie 1000. 

- W trakcie prowadzonych prac na poszkodowanego zsunął się jeden z elementów demontowanej obudowy. Współpracownicy niezwłocznie przystąpili do reanimacji. Pomimo podjętych działań ratunkowych, przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny - przekazał Tomasz Siemieniec z biura prasowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Okoliczności i przyczyny wypadku są obecnie wyjaśniane. Sprawę bada Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku oraz służby BHP kopalni

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