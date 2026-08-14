Nie tylko dla górników. Z tego programu skorzystają też inni

Program wsparcia byłych górników i ich bliskich z Wielkopolski Wschodniej "Droga do zatrudnienia po węglu" został rozszerzony na inne grupy.

Program wsparcia byłych górników i ich bliskich z Wielkopolski Wschodniej "Droga do zatrudnienia po węglu" został rozszerzony na inne grupy.

Program „Droga do zatrudnienia po węglu” finansowany jest z unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Do niedawna mogli z niego korzystać byli pracownicy koncernu ZE PAK, osoby związane z wydobyciem i energetyką oraz członkowie ich rodzin. Jak przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, program został rozszerzony niedawno na osoby niezwiązane z tymi branżami. Obecnie adresowany jest do mieszkańców Konina oraz powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego i turskiego.

- Program “Droga do zatrudnienia po węglu” umożliwia mieszkańcom i mieszkankom Wielkopolski Wschodniej znalezienie nowego zatrudnienia, założenie spółdzielni socjalnej lub działalności gospodarczej – czytamy na stronie programu.

Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej Marta Juszczak z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, do lipca w ramach programu zostały już otwarte 72 firmy, które dofinansowano kwotą ponad 9 mln zł. To m.in. takie działalności, jak elektrycy czy mechanicy, ale również biznesy niezwiązane z pracą wykonywaną w przeszłości przez pracowników górnictwa.

Nabór do programu dla osób spoza sektora wydobywczo-energetycznego rozpocznie się we wrześniu. Maksymalna kwota dofinansowania do założenia własnej działalności gospodarczej wyniesie 120 tys. zł.