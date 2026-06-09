Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu. To jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych dla polskiej energetyki, bo wyznacza kierunek zmian w perspektywie do 2030 roku i z horyzontem do 2040 roku. Plan obejmuje m.in. rozwój OZE, energetyki jądrowej, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, magazynów energii, ciepłownictwa, transportu, przemysłu i efektywności energetycznej. To też marginalizacja węgla. O opinię w tej sprawie poprosiliśmy Bogusława Ziętka, szefa WZZ Sierpień 80.

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu. To jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych dla polskiej energetyki, bo wyznacza kierunek zmian w perspektywie do 2030 roku i z horyzontem do 2040 roku. Plan obejmuje m.in. rozwój OZE, energetyki jądrowej, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, magazynów energii, ciepłownictwa, transportu, przemysłu i efektywności energetycznej. To też marginalizacja węgla. O opinię w tej sprawie poprosiliśmy Bogusława Ziętka, szefa WZZ Sierpień 80.

- Ten dokument w praktyce oznacza kontynuację strategii oderwanej od realiów polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego. Jako osoba, która wielokrotnie analizowała ten plan, mogę stwierdzić jednoznacznie: słowo „węgiel” praktycznie nie istnieje w tym dokumencie. To nie jest przypadek – to świadoma decyzja ideologiczna - mówi Ziętek.

Podkreśla, że wczoraj na posiedzeniu rządu padły wypowiedzi, które trudno nazwać inaczej niż oderwane od rzeczywistości.

- Minister Henning-Kloska stwierdziła, że popieranie OZE jest przejawem patriotyzmu, a premier Kosiniak-Kamysz sugerował, że strategia nieoparta na odnawialnych źródłach to „strategia ruskiej onucy”. Takie deklaracje w obliczu kryzysu energetycznego i rosnących kosztów dla przemysłu i gospodarstw domowych budzą głęboki niepokój. Tymczasem eksperci z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego przygotowali rzetelny dokument, w którym precyzyjnie wskazują błędy popełnione przez rząd i konsekwencje obecnej strategii. Podkreślają konieczność pilnej odbudowy krajowego potencjału wytwórczego opartego na węglu kamiennym i brunatnym – jako podstawy stabilności systemu energetycznego w najbliższych latach. Przedstawiają konkretne wyliczenia i propozycje, które uwzględniają realia techniczne, ekonomiczne i społeczne Polski - mówi Ziętek.

Dodaje: - Niestety, rząd zdaje się ignorować te analizy. Zamiast racjonalnej, zrównoważonej transformacji energetycznej, realizowana jest strategia, którą można porównać do działania „małpy z brzytwą” – chaotyczna i destrukcyjna wobec polskiego przemysłu energetycznego. Brakuje w niej realizmu, zrozumienia kosztów systemowych oraz troski o bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Jego zdaniem dzisiejsze posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników najprawdopodobniej niewiele zmieni w tej narracji.