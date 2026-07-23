Górnictwo

Zginęło pięciu górników, dwóch zostało rannych. Rocznica tragicznego wypadku w kopalni

23 lipca 1968 roku w sosnowieckiej kopalni Niwka-Modrzejów doszło do tragicznego wypadku, który kosztował życie pięciu górników. Dwóch innych doznało obrażeń ciała.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

23 lipca 2026, 12:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC

Ostatnią tonę węgla w kopalni Niwka-Modrzejów wydobyto 30 czerwca 1999 r.

fot: ARC

23 lipca 1968 roku w sosnowieckiej kopalni Niwka-Modrzejów doszło do tragicznego wypadku, który kosztował życie pięciu górników. Dwóch innych doznało obrażeń ciała.

Pokład 510 w rejonie, w którym doszło do wypadku, był zaliczony do II kategorii zagrożenia metanowego i klasy B zagrożenia pyłowego.

Wybuch metanu i pyłu węglowego nastąpił w nieprzewietrzanym wyrobisku korytarzowym. Wyłączona była wentylacja odrębna. Inicjatorem była benzynowa lampa wskaźnikowa. 

Początki wydobywania węgla na tych terenach to rok 1833, kiedy trzech wspólników: Maurycy Kossowski, Jacek Lipski i Antoni Klimkiewicz, zakłada kopalnię Jerzy, przemianowaną w 1928 r. na kopalnię Niwka. Kopalnia Niwka-Modrzejów powstała w 1945 roku z połączenia dwóch mniejszych. 

Jeszcze w latach 90. Niwka-Modrzejów była traktowana w Zagłębiu jako perspektywiczna, która może wydobywać węgiel jeszcze przez  kilkanaście lat. Tutaj trafiali górnicy z kopalni Saturn w Czeladzi, Paryż w Dąbrowie Górniczej czy Sosnowiec, które były likwidowane wcześniej.

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