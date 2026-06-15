Zatrudnienie w górnictwie poniżej historycznego progu 70 tysięcy!
Zatrudnienie poszybowało poniżej historycznego progu 70 000 osób. W marcu było to 69 696 osób. Miesięczny spadek o ponad tysiąc etatów jest z kolei najwyższy od równo 4 lat - informuje Fundacja Instrat.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Ubywa górników
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Zatrudnienie poszybowało poniżej historycznego progu 70 000 osób. W marcu było to 69 696 osób. Miesięczny spadek o ponad tysiąc etatów jest z kolei najwyższy od równo 4 lat - informuje Fundacja Instrat.
Państwowe spółki górnicze już oferują chętnym programy osłonowe zgodne ze znowelizowaną ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w Polsce. To sprawi, że tempo redukcji zatrudnienia znacznie przyspieszy.
- Tylko w PGG w ciągu tego roku redukcja zatrudnienia ma wynieść około 5 tys. osób, które skorzystają z pakietów osłonowych lub przejdą na emeryturę - czytamy w comiesięcznym przeglądzie węglowym Instratu.
Przypomnijmy, w marcu 2009 zatrudnienie w sektorze wynosiło 120 tys. osób.