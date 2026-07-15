Pamiętacie zaręczyny posła PiS Michała Moskala w kopalni Bogdanka? Doszło do nich 30 grudnia 2022 roku. Wywołały olbrzymie kontrowersje. Padały pytania o ewentualne naruszenie zasad bezpieczeństwa. Tymczasem pod ziemią można nie tylko się zaręczyć w sposób zupełnie legalny, ale też wziąć ślub, a nawet urządzić wesele. Są cztery takie miejsca w kraju, dodatkowo uroczystość można urządzić w naziemnych pomieszczeniach kopalnianych.

Pamiętacie zaręczyny posła PiS Michała Moskala w kopalni Bogdanka? Doszło do nich 30 grudnia 2022 roku. Wywołały olbrzymie kontrowersje. Padały pytania o ewentualne naruszenie zasad bezpieczeństwa. Tymczasem pod ziemią można nie tylko się zaręczyć w sposób zupełnie legalny, ale też wziąć ślub, a nawet urządzić wesele. Są cztery takie miejsca w kraju, dodatkowo uroczystość można urządzić w naziemnych pomieszczeniach kopalnianych.

Kopalnia Soli "Wieliczka"

Pierwsze miejsce na zorganizowanie uroczystości to Kopalnia Soli "Wieliczka". To absolutny hit. UNESCO, kaplice, komory solne, kryształowe żyrandole. Ceremonia najczęściej odbywa się w Kaplicy św. Kingi na 101 m. Mieści się tam 300 osób. Akustyka jest jak w filharmonii. Można mieć ślub kościelny, cywilny i humanistyczny. Wesele to Komora Warszawa 135 m, Komora Michałowice 125 m. Wejdzie tam 200-350 osób. Bajkowa sceneria, full service od kopalni. Goście zjeżdżają oryginalną windą górniczą. Terminy trzeba rezerwować 1,5 roku do przodu

Kopalnia Soli "Bochnia"

Młodsza siostra Wieliczki, bardziej kameralna. Ceremonię można zorganizować w Komorze Ważyn 250 m pod ziemią. To największa komora solna w Europie. Mieści 300 osób. Jest tam nawet boisko i pole do gry w kręgle. Można spać pod ziemią w sanatorium w komorze! Można też robić spływy łodziami po zalanej wyrobisku jako atrakcję.

Kopalnia Węgla "Guido" w Zabrzu

Śląski, industrialny klimat, prawdziwa kopalnia węgla. Dla fanów Śląska i klimatu PRL. Ceremonia na poziomie 320 m. Duża sala bankietowa wykuta w węglu. Mieści 180 osób. Wesele tam organizowane ma klimat górniczy, z hełmami, lampami. Można wjechać kolejką sztygarską. Najbardziej "autentycznie", ale zdecydowanie mniej "baśniowo" niż w kopalniach soli. Bardziej surowo i industrialnie.

Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu

Mniejsza, ale bardzo elastyczna. Śluby do 120 osób. Ceremonię można łączyć ze zwiedzaniem. To prawdziwa perła XIX-wiecznej inżynierii, miejsce, które ukształtowało industrialny charakter regionu. Możesz tu poznać historię wydobycia „czarnego złota”, przeżyć prawdziwą podróż w czasie i odbyć niezapomniany podziemny spływ (najdłuższy taki w Europie!).

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku

Ślub można też zorganizować np. w w Zabytkowej Kopalni Ignacy w dzielnicy Rybnika Niewiadom, na terenie dawnej kopalni „Ignacy” (wcześniej „Kopalni Hoym”), która jest instytucją kultury miasta. Tutejszy zakład wydobywczy działał nieprzerwanie od 1792 roku i został zamknięty w roku 1995. Po kilkuletnim procesie rewitalizacji zyskał drugie życie. Dziś cieszy oko pasjonatów dziedzictwa przemysłowego i może być wyjątkową przestrzenią dla organizacji ceremonii ślubu cywilnego. Parom udostępniana jest industrialna przestrzeń nadszybia Szybu Kościuszko. Budynek został zaadaptowany na potrzeby imprez kulturalnych i wydarzeń komercyjnych. Posiada system nagłośnienia oraz wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia ceremonii. Pojemność do 100 osób.

Wieża basztowa KWK Polska w Świętochłowicach

Teren po dawnej kopalni KWK Polska w dzielnicy Zgoda przeszedł gruntowny remont. Miasto, przy pomocy środków unijnych, odrestaurowało znajdujące się tam dwie wieże wyciągowe – Basztową i Kozłową. U ich podnóża powstał kompleks kulturalno-rekreacyjny z labiryntem łączącym pięć stref tematycznych. Kilkakrotnie w wieży basztowej organizowano ceremonie ślubne.