Jak pisze ScienceAlert, w Chinach jest ponad 12 tys. opuszczonych kopalń, które dysponują ogromnymi podziemnymi przestrzeniami i gotową do wykorzystania infrastrukturą. Pomysł na jej zagospodarowanie mają tamtejsi naukowcy.

Jak pisze ScienceAlert, w Chinach jest ponad 12 tys. opuszczonych kopalń, które dysponują ogromnymi podziemnymi przestrzeniami i gotową do wykorzystania infrastrukturą. Pomysł na jej zagospodarowanie mają tamtejsi naukowcy.

Koncepcja inżynierów z Centrum Inżynierii Rozwoju Zasobów Węglowych Prowincji Shanxi polega na wykorzystaniu sieci tuneli i jaskiń do „eksperymentów rolniczych”, zamieniając te przestrzenie w laboratoria rolnicze. Pomysł może być trudny do zrealizowania, bo pod ziemię nie dociera światło słoneczne, ani kluczowe dla rolnictwa opady deszczu. Portal ScienceAlert cytuje jednak badaczy, którzy wypowiedzieli się w czasopiśmie China Mining Magazine. Podkreślają oni, że podziemia są chronione przed wahaniami pogody czy zmianami klimatu, co jest ich atutem.

W obliczu nasilających się globalnych zmian klimatycznych i rosnącego zapotrzebowania na produkty rolne w ekstremalnych i zamkniętych środowiskach, eksploracja eksperymentalnych modeli rolniczych w podziemnych przestrzeniach kopalni węgla ma istotne znaczenie naukowe i wartość inżynieryjną – napisali badacze.

Podziemne warunki korzystne dla rolnictwa?

Nie oznacza to jednak, że w laboratoria rolnicze będzie można zamienić wszystkie 12 tys. opuszczonych kopalń. Przeprowadzone badania wskazują jednak, że przynajmniej niektóre z nich zapewniają środowisko, w którym można testować nowe rozwiązania dla rolnictwa.

- Dzięki sztucznym źródłom światła i systemom kontroli środowiska, przestrzenie podziemne mogą zapewniać niezależne zasilanie i precyzyjną regulację kluczowych czynników produkcji, takich jak światło, ciepło, woda, powietrze i dwutlenek węgla, wspierając w ten sposób realizację wysoce kontrolowanych eksperymentów rolniczych – stwierdzili badacze w China Mining Magazine.

W artykule opublikowanym przez portal ScienceAlert czytamy również, że zaletą podziemnego rolnictwa jest dostęp do energii geotermalnej, która może być wykorzystana jako zrównoważone źródło ciepła dla upraw. Z kolei zanieczyszczona woda gruntowa, która wycieka z powrotem do kopalni, mogłaby zostać oczyszczona pod ziemią i ponownie wykorzystana do nawadniania.

Jak pisze South China Morning Post, liczba zamkniętych kopalń do końca dekady może sięgnąć 15 tys. Oznacza to, że około 7,2 miliarda metrów sześciennych niewykorzystanej przestrzeni. Naukowcy nie przeprowadzili jeszcze żadnych testów terenowych, ale przykład projektu Callio w Finlandii pokazuje, że przekształcenie kopalni w podziemny ośrodek badawczy jest możliwe.