JSW: Nowa ściana w kopalni Budryk uruchomiona

W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Budryk w Ornontowicach uruchomiono nową ścianę.

W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Budryk w Ornontowicach uruchomiono nową ścianę.

Jak informuje Jastrzębska Spółka Węglowa, chodzi o ścianę Bw-5 w pokładzie 402. Jej zasoby szacowane są na 703,2 tys. ton węgla koksowego. Szacuje się, że wydobycie ze ściany potrwa do sierpnia 2027 roku.

Długość ściany wynosi 202 m, wysokość eksploatacyjna 2,8 m, a wybieg wynosi 1025 m. Przewiduje się, że z jednego metra ściany Bw-5 zostanie wydobyte 686 ton węgla – podaje JSW.

Eksploatacja nowej ściany prowadzona jest w warunkach czwartej kategorii zagrożenia metanowego.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w kopalni „Budryk” uruchomiono dwie ściany wydobywcze. W październiku 2025 rozpoczęto eksploatację partii „A”. Miesiąc wcześniej uruchomiona została Ściana Bw-1 w pokładzie 405/2.