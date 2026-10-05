Górnictwo

Protest pod Ministerstwem Energii w Katowicach. Do związkowców dołączyli politycy Konfederacji

Ponad tysiąc osób wzięło udział w poniedziałkowym proteście związkowców pod Ministerstwem Energii w Katowicach.

Avatar full

RED

5 października 2026, 14:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Protest pod Ministerstwem Energii

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

+4 Zobacz galerię

Galeria
(7 zdjęć)

Ponad tysiąc osób wzięło udział w poniedziałkowym proteście związkowców pod Ministerstwem Energii w Katowicach.

Organizatorem wydarzenia był WZZ Sierpień 80, nie zabrakło też jednak przedstawicieli innych organizacji związkowych, m.in. OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Protestującym towarzyszyli również politycy, m.in. Roman Fritz (Konfederacja Korony Polskiej) czy Grzegorz Płaczek (Konfederacja).

Uczestnicy protestu domagali się m.in. wstrzymania likwidacji kopalń KWK „Bolesław Śmiały” (zakończenie eksploatacji zaplanowano na 2028 rok) i KWK „Sośnica” (zakończenie eksploatacji zaplanowano na 2029 rok), zatrzymania nadmiernego importu węgla oraz modernizacji i remontu krajowych bloków węglowych.

- Wdrożenie założeń Europejskiego Zielonego Ładu w obecnym kształcie budzi poważny niepokój społeczny co rodzi bezpośrednie konsekwencje dla budżetów milionów polskich rodzin. Restrykcyjne wymogi dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych wymuszają radykalne zmiany w strukturze miksu energetycznego, oraz sektorze energochłonnym - podkreślali związkowcy w petycji złożonej w Ministerstwie Energii w poniedziałek.

Jak dodali w petycji, brak odpowiednio skalibrowanych narzędzi wsparcia i rewolucyjne tempo zmian bez uwzględnienia specyfiki polskiej gospodarki opartej przez dekady na paliwach kopalnych prowadzi do "gwałtownego wzrostu cen energii i ciepła systemowego, oraz kosztów utrzymania"

- Społeczeństwo nie może ponosić jednostronnie kosztów transformacji, która w rzeczywistości nie jest sprawiedliwa społecznie i nieuzasadniona gospodarczo i ekonomicznie! - alarmują związkowcy.

Powiązane tematy:

protest sierpień 80 górnictwo

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

1745591250 huta miedzi
Surowce

Górnictwo i surowce mineralne na wystawie we Wrocławiu. Zobacz „Skarby Dolnego Śląska”

Jeszcze do 9 października na wrocławskim rynku będzie można oglądać wystawę plenerową „Skarby Dolnego Śląska. Surowce mineralne, które budują naszą przyszłość”.

Tylko u nas
Jastrzębska Spółka Węglowa

Budryk ma nowy model złoża. To rewolucja w polskim górnictwie

Nie od dziś wiadomo, że jednym z kluczowych aspektów optymalizacji jest obudowa wyrobisk chodnikowych. Jej prawidłowe zaprojektowanie, dobór odpowiedniego rozstawu oraz wzmocnień, jest istotne na każdym etapie procesu eksploatacji.

Gospodarka

Prof. Arkadiusz Kustra z AGH: Potrzebujemy inżynierów górników do nowoczesnych, korporacyjnych biznesów

Dzisiaj mówiąc o tym, że my potrzebujemy inżynierów górników, to owszem potrzebujemy, ale do takich nowoczesnych, korporacyjnych biznesów, w których będzie digitalizacja, innowacyjność, kwestie zrównoważonego rozwoju, cyrkularnej ekonomii i tak dalej – mówi w rozmowie z netTG.pl prof. Arkadiusz Kustra, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (dawnego Wydziału Górniczego) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Kultura

Zdjęcia kopalni „Ziemowit” nagrodzone w Warszawie

Nagroda specjalna Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w konkursie O!ZNAKI PRACY 2026 dla autora cyklu zdjęć o kopalni „Ziemowit”. 