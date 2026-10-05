Jeszcze do 9 października na wrocławskim rynku będzie można oglądać wystawę plenerową „Skarby Dolnego Śląska. Surowce mineralne, które budują naszą przyszłość”.

Jeszcze do 9 października na wrocławskim rynku będzie można oglądać wystawę plenerową „Skarby Dolnego Śląska. Surowce mineralne, które budują naszą przyszłość”.

Wystawa jest wstępem do konferencji VI edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Tradycje i Innowacje w Górnictwie”, która pod koniec listopada odbędzie się na Politechnice Śląskiej. Jak czytamy na stronie Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, wybór tematyki nie jest przypadkowy.

Dolny Śląsk należy do najbogatszych pod względem surowcowym regionów Polski. Złoża rud miedzi i srebra, bogactwo surowców skalnych oraz liczne inne kopaliny od dziesięcioleci stanowią podstawę rozwoju gospodarczego regionu. Dziś ich znaczenie jest jeszcze szersze – są istotne dla bezpieczeństwa surowcowego kraju, transformacji energetycznej, budownictwa i infrastruktury, a także dla rozwoju nowoczesnych technologii – napisali organizatorzy.

Wystawa pozwala spojrzeć na nowoczesne górnictwo jako na nowoczesną gałąź gospodarki, która dostarcza surowców kluczowych dla rozwoju współczesnego świata. Dowiemy się również, w których miejscach występują dolnośląskie surowce i jakie może być ich praktyczne zastosowanie.



Do 9 października wystawę będzie można oglądać przy Starym Ratuszu obok Pomnika Aleksandra Fredry we Wrocławiu. Po jej zakończeniu planowana jest również na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej.