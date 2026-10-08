Kraj i Świat

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu? Mieszkańcy Gliwic zdecydowali

Blisko 76 proc. mieszkańców Gliwic, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych zagłosowało za wprowadzeniem ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw.

Robert Passia

Robert Passia

8 października 2026, 10:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: G. Ożga/ UM w Gliwicach

Czy w Gliwicach wejdzie w życie nocny zakaz sprzedaży alkoholu?

fot: G. Ożga/ UM w Gliwicach

Blisko 76 proc. mieszkańców Gliwic, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych zagłosowało za wprowadzeniem ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw.

Jak poinformował Urząd Miasta w mediach społecznościowych, za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu była większość mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach. Takiej odpowiedzi udzieliło blisko 76 proc. osób. Propozycję wprowadzenia ograniczeń poparło 2849 osób, przeciw było 908.

Władze Gliwic zadały mieszkańcom pytanie: "czy jesteś za wprowadzeniem ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu między godziną 22.00 a 6.00 w sklepach i na stacjach paliw na terenie Gliwic"? Można było odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Konsultacje trwały od 26 sierpnia do 16 września. Nie dotyczyły restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych.

Podobne ograniczenia w różnym wymiarze wprowadzono już m.in. w Bielsku-Białej, Katowicach, Sosnowcu czy Tychach. Gliwiccy urzędnicy argumentowali, że w wielu przypadkach po wejściu tego typu przepisów odnotowano wyraźny spadek liczby policyjnych interwencji np. w sprawie zakłócania ciszy nocnej. 

Miasto przekazało, że wyniki konsultacji będą teraz podstawą do dalszych prac nad proponowanym rozwiązaniem.

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