Kiedyś, za moich czasów, to na naszej grubie mieliśmy tyle szkoleń, że z trudem można było je wszystkie ogarnąć. Ja nie mam na myśli tylko tych dla kombajnistów czy operatorów kolejek różnego typu, ale takich z dziedziny psychologii na przykład. Braliśmy w nich udział jako dozór i mile je wspominam.

Kiedyś, za moich czasów, to na naszej grubie mieliśmy tyle szkoleń, że z trudem można było je wszystkie ogarnąć. Ja nie mam na myśli tylko tych dla kombajnistów czy operatorów kolejek różnego typu, ale takich z dziedziny psychologii na przykład. Braliśmy w nich udział jako dozór i mile je wspominam.

Powiem Wam, że od momentu, gdy wziąłem na siebie odpowiedzialność za ludzi i robotę, to problemy zaczęły się piętrzyć. Nie jest to proste zadanie zbudować zespół ludzi, na których można liczyć – jak się to zwykło mówić – na dobre i na złe. Swego czasu pojawił się, zdefiniowany później przez psychologów pracy, tzw. syndrom pracownika poniedziałkowego. Wiadomo, ludzie oprócz pracy lubią się pobawić, odwiedzić rodzinę, znajomych. A to niestety wiąże się ze spożywaniem alkoholu. Miałem w brygadzie raz takiego Romka, co za kołnierz nie wylewał i choć był pracowity, to w poniedziałek na szychcie zwykle gorzej mu szło. Widać było, że odwodnienie dawało mu w kość. Pewnego dnia zemdlał. Na kursie prowadzonym przez psychologa podniosłem ten temat. Wiecie, czego się dowiedziałem? Ano tego, że poniedziałkowe odwodnienie może nawet doprowadzić do śmierci.

Sól, która ratuje życie

Podobno kiedyś, dawno temu na angielskich parowcach ludzie umierali z gorąca w maszynowniach. Przeciwnie do wikingów, oni w podobnych warunkach świetnie dawali sobie radę. Szkopuł w tym, że Anglicy preferowali w diecie świeże potrawy i zieloną herbatkę, a wikingowie jedli solone śledzie. Ich potomkowie chodzący po górach w upalne dni do dziś piją piwo z solą.

Wniosek z tego taki, że bardzo istotną sprawą jest uzupełnianie soli w organizmie. To zapobiega kurczom cieplnym i zaburzeniom elektrolitowym. Spożywanie nieosolonej wody owocuje z kolei wzmożonym poceniem się, a na dodatek wypłukaniem z organizmu resztek soli, które jeszcze człowiek posiada. Wówczas właśnie pojawiają się groźne dla życia zjawiska. One są szczególnie groźne zarówno podczas pracy, jak i po jej zakończeniu. Zwłaszcza wówczas, gdy resztki soli pozostałe w organizmie wypłukane zostaną dwoma lub trzema piwami. Skoro już po szychcie ciągnie Was na piwo, to wypijcie jedno, nie trzy, i nie zapomnijcie wsypać do kufla szczypty soli. Taką radę dał mi 15 lat temu lekarz z KGHM. Ja też w to piwo zacząłem swego czasu wierzyć.

Mój brat pracował kilka lat w czeskiej kopalni. W rurach płynęła tam kawa, herbata i właśnie piwo, takie o niskiej zawartości alkoholu, podobno lekko posolone. Po robocie górnicy chętnie je pijali. Pomyślałem sobie wówczas, co by to było, gdyby u nas puścili je w rury. Tymczasem tu i tam trwały dyskusje, co pić, a czego nie. Jedni mówili o zbawiennych wartościach herbaty, inni, że to właśnie kawa ma wiele zalet, a jeszcze inni bronili piwa i jego walorów zdrowotnych, bo podobno dobrze czyści nerki i wypłukuje pył węglowy z gardła. Tego rodzaju dysputy wracały zwłaszcza w okresie barbórkowym. A ja, przy okazji uczestnictwa w jednym z kursów, dowiedziałem się też sporo o górniczej diecie. Fajny pomysł, bo zdarzało się, że w moim oddziale były narzekania na żołądki, zgagę czy boleści.

Co jeść i pić po nocnej zmianie

Tego rodzaju przypadłości zawsze utrudniały pracę zespołową. Otóż tłusty, obfity posiłek spożywany w nocy, pogłębia uczucie senności podczas pracy, a po pewnym czasie może stać się nawet przyczyną kłopotów z układem pokarmowym. Przed wypoczynkiem, także po nocnej zmianie, nie należy spożywać tłustych, ciężkostrawnych potraw. Utrudniają one zdrowy, pełnowartościowy sen. Należy unikać picia kawy, herbaty, niestety piwa i innych alkoholi. Po powrocie z pracy kawa i mocna herbata utrudniają zaśnięcie. Z kolei piwo sprawi, że sen będzie przerywany potrzebą nadprogramowych wizyt w toalecie. Mocny alkohol natomiast uczyni sen niepełnowartościowym. Kawa poprawia jedynie chwilowo nastrój i zdolność do koncentracji uwagi. Alkohol, poprawiając nastrój, jednocześnie czyni człowieka mniej krytycznym i czujnym w sytuacjach niebezpiecznych. I wiecie, co polecił nam na kursie psycholog? Soki i wodę mineralną. Nieźle, prawda?

Ale powiem Wam, że te rady poskutkowały. Stosowałem sam tę dietę i lepiej się poczułem na duchu i ciele. Wierzcie staremu sztygarowi Onderce. Czasem z kufelka piwa czy ulubionej kawy też warto zrezygnować.