Odnotowano wzrost wydajności w górnictwie. Spółki potwierdzają

Agencja Rozwoju Przemysłu opublikowała raport dotyczący sytuacji w górnictwie. Wynika z niego, że w ciągu roku zwiększyła się wydajność na jednego pracownika.

Agencja Rozwoju Przemysłu opublikowała raport dotyczący sytuacji w górnictwie. Wynika z niego, że w ciągu roku zwiększyła się wydajność na jednego pracownika.

Jak czytamy w raporcie, wydajność pracy na jednego zatrudnionego wyniosła w pierwszym półroczu tego roku 301,3 tony. To poprawa w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. W pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku wydajność na jednego zatrudnionego wynosiła 283,5 tony.

Co istotne, wzrost wydajności w górnictwie węgla kamiennego pokrywa się ze spadkiem liczby osób pracujących w tym sektorze. Zgodnie z raportem Agencji Rozwoju Przemysłu, w czerwcu 2026 roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 66 636 osób. Rok wcześniej było to 72 284 osób.

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Wzrost wydajności potwierdzają JSW i PKW

Wzrost wydajności potwierdziły dla „Rzeczpospolitej” Jastrzębska Spółka Węglowa i Południowy Koncern Węglowy. JSW tłumaczyła to restrukturyzacją i działaniami operacyjnymi w sektorze wydobycia. Z kolei PKW przekazał dziennikowi, że „wzrost wydajności był spowodowany zarówno wyższą produkcją, jak i niższym przeciętnym zatrudnieniem”.